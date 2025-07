La Luna ha sempre avuto un ruolo importante nella vita e nell’arte degli esseri umani, rappresentando un po’ il mondo del sogno un po’ un obiettivo da raggiungere. Grazie alla corsa allo spazio, che ha attraversato l’intera Guerra Fredda, contribuendo un po’ anche a concluderla , la scienza spaziale è diventata sempre più pop. Basti ricordare il Major Tom di David Bowie, uscito in occasione dell’allunaggio, con grande lungimiranza da parte della casa discografica, che cattura al tempo stesso la magia e la malinconia della conquista del cosmo.

Lorenzo Palloni, con la serie di strisce uscite su web Mooned, ha ripreso quelle atmosfere sognanti e malinconiche, unite con un pizzico di ironia e sperimentazione grafica realizzando un percorso di approfondimento molto critico dell’uomo e del senso della vita. A volte si riesce anche a ridere, ma non quella risata piena e viscerale, piuttosto un sorriso dolce/amaro, mentre i pensieri del protagonista, un astronauta del lontano futuro bloccato su un asteroide sferico che sembra la luna in vana attesa dell’amico e collega morto, accompagnano il lettore in riflessioni a volte superficiali, altre profonde e disarmanti. Il tutto realizzato con uno stile cartoonesco ed essenziale a inquadratura fissa con un occhio alle gif animate.

Mooned

Lorenzo Palloni

Shockdom, maggio 2017

672 pagine, brossurato, bianco e nero – 22,00 €

ISBN: 9788893360562