Matt Shakman e il passaggio di consegne ai Fratelli Russo

Intervistato da Comicbook.com, il regista Matt Shakman ha parlato del passaggio di testimone dei Fantastici Quattro ai Fratelli Russo, che stanno dirigendo gli attori del film Marvel Studios in uscita nelle sale nell’atteso Avengers: Doomsday, rivelando che sono loro gli autori della scena dopo i titoli presente alla fine della pellicola.

Assolutamente no, soprattutto quando li passo ai fratelli Russo, che sono straordinari in quello che fanno e sono persone adorabili e generose – ha detto Shakman quando gli è stato chiesto se fosse stato difficile vedere i Russo prendere il comando – Sono stati molto coinvolti e, mentre giravamo questo film, volevano visitare i nostri set e assistere alle scene in cui i personaggi si univano, per conoscerli in modo da poterli trattare bene, comportarsi bene con loro nel film successivo. Sono anche ottimi protettori di questi personaggi. Penso spesso a lavorare alla Marvel come a una staffetta. Passi il testimone, corri più forte e veloce che puoi per quella sezione della gara che ti appartiene, e poi passi quel testimone. L’ho passato a Joe e Anthony e loro sono partiti e corrono, ed è fantastico.