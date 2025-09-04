Man of Tomorrow: nuovi dettagli, inizio produzione prossima estate

Secondo quanto riportato da NexusPointNews, che cita alcune fonti, la produzione di Man of Tomorrow, la nuova pellicola DC Studios annunciata ieri, dovrebbe iniziare nell’estate 2026, per la precisione nel mese di giugno.

Il sito aggiunge che la pellicola, che vedrà protagonisti i personaggi di Superman e Lex Luthor, continuerà a esplorare la rivalità tra i due anche se questi dovrebbero unire le forze. Sebbene non verificate, altre fonti hanno riferito a NPN che Milly Alcock, John Cena e Jason Momoa dovrebbero comparire nel film rispettivamente come Supergirl, Peacemaker e Lobo, mentre nelle ultime ore l’attrice Isabela Merced ha accennato a un suo ritorno nei panni di Hawkgirl.

La pellicola sarà nelle sale il 9 luglio 2027.