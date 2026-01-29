Makoto Yukimura ospite di Star Comics a Comicon Napoli 2026

Comunicato stampa

Makoto Yukimura, autore di VINLAND SAGA, sarà ospite di Star Comics a Comicon Napoli 2026. L’arrivo dell’autore giapponese in Italia rappresenta un evento eccezionale per tutti gli appassionati della serie nonché un’occasione unica per celebrare la conclusione di uno dei manga storici più amati in assoluto.

VINLAND SAGA ha conquistato i lettori di tutto il mondo con la sua narrazione epica ambientata nell’Europa dell’undicesimo secolo, quando i popoli vichinghi erano una forza inarrestabile e nessuna costa del continente poteva dirsi al sicuro dalle navi con la prua di drago. L’opera intreccia magistralmente la Grande Storia con le vicende personali di personaggi indimenticabili, come il giovane Thorfinn che, consumato dalla sete di vendetta, si troverà ad attraversare un percorso di profonda crescita personale, riflettendo su temi come il senso della violenza, il perdono e il valore della pace.

Il manga ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, affermandosi come una delle opere più importanti del panorama fumettistico contemporaneo. A maggio 2026 Star Comics pubblicherà il volume 29, ultimo capitolo della serie, e la presenza di Makoto Yukimura a Comicon Napoli sarà il modo perfetto per celebrare questo traguardo insieme ai lettori italiani che per oltre 15 anni hanno seguito le avventure di Thorfinn.

Makoto Yukimura, mangaka giapponese, nasce l’8 maggio 1976 a Yokohama, nella prefettura di Kanagawa.

Nel 1999 debutta sulla rivista “Morning” (Kodansha) con Planetes. Dal 2005 inizia la serializzazione di Vinland Saga su “Weekly Shonen Magazine”, per poi trasferirsi successivamente su “Monthly Afternoon”, dove l’opera prosegue fino a concludersi nel 2025 con il volume 29. Il manga ottiene un grande riconoscimento sia in Giappone sia all’estero, vincendo il Gran Premio nella categoria Manga al 13º Japan Media Arts Festival e il 35º Premio Manga Kodansha nella sezione generale.

Nel 2019 viene realizzata l’adattamento animato, che nel 2020 si aggiudica il Best Drama ai Crunchyroll Anime Awards, oltre a numerosi altri riconoscimenti come l’Anime of the Year di Anime Trending.



I dettagli sulla partecipazione dell’autore e sulle attività previste durante la manifestazione saranno comunicati prossimamente attraverso i canali ufficiali di Star Comics.