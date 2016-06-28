Lo Spazio Bianco consiglia: giugno 2016

“Lo Spazio Bianco Consiglia” è una rubrica che mensilmente vi segnala alcune delle migliori nuove uscite annunciate dalle case editrici. “Lo Spazio Bianco Consiglia” non vuole essere una classifica di merito, ma darvi solo alcuni suggerimenti che si basano sulle nostre conoscenze e sul nostro amore verso il mondo del fumetto e i suoi autori. Comics, manga, seriali italiani, fumetto d’autore e qualsiasi altro tipo di fumetto sarà preso in esame per i consigli del mese. Coadiuvato dalla redazione, questi sono i titoli che ho scelto per giugno 2016.

Il suono del mondo a memoria

Arriva da Bao Publishing uno dei romanzi grafici più attesi della stagione. È la nuova opera di Giacomo Bevilacqua autore e creatore di A Panda Piace, un personaggio diventato ormai icona del fumetto umoristico italiano. Dopo anni di storie divertenti l’autore cambia totalmente registro per raccontarci una storia drammatica e dolorosa, il cui protagonista è custode di un oscuro segreto. Molto promettente lo stile grafico adottato dall’autore, che sembra ben restituire l’atmosfera di New York, città in cui la vicenda è ambientata.

Il suono del mondo a memoria

Giacomo Bevilacqua

Bao Publisching, 2016

192 pagine, cartonato, colori – € 21,00

Starlight

Quarant’anni fa Duke McQueen, il protagonista del volume, era stato il principale artefice della sconfitta di un popolo alieno deciso a conquistare la terra. Oggi le sue gesta sono state dimenticate e tutti lo considerano solo un povero vecchio farneticante e fuori di testa. Tutto cambia quando un ragazzo proveniente dallo spazio attera nel giardino di casa sua per chiedere il suo aiuto. Mark Millar reinterpreta nel suo classico stile irriverente i fumetti di fantascienza avventurosa e vintage, con un’avventura violenta e adrenalinica. Ad aiutarlo troviamo il grande Goran Parlov con il suo tratto inimitabile e riconoscibile.

Starlight

Mark Millar, Goran Parlov

Panini Comics, 2016

168 pagine, cartonato, colori – € 18,00

Il fabbricante di buste

Jack Cluthers è un piccolo imprenditore che, nell’America della metà degli anni 50′, si trova coinvolto fisicamente e mentalmente nel fallimento della sua ditta. Gli ordini sempre più risicati, gli stipendi dei dipendenti, i macchinari sempre più vecchi lo conducono verso una sconfitta personale che lo allontana anche dai suoi cari. Il fabbricante di buste è il primo graphic novel di Chris Oliveros il fondatore della mitica casa editrice Drawn and Quarterly, editore di alcuni dei più grandi nomi del fumetto. Oliveros ci racconta la storia, quanto mai attuale, di un uomo che non riesce a stare più al passo con i tempi, stritolato dalla burocrazia e da un mondo economico in cui non riesce più a riconoscersi. Un racconto amaro e onirico sulla perdita di un sogno.

Il fabbricante di Buste

Chris Oliveros

Coconino Press, 2016

108 pagine, brossurato, bianco e nero – € 17,00

Fight Club 2

Se il famosissimo scrittore Chuck Palahniuk decide di dare un seguito a fumetti di Fight Club, romanzo e film di culto, significa davvero che le “nuvole parlanti” sono diventate un mezzo di narrazione realmente importante. Dieci anni dopo i famosi eventi, ritroviamo l’anonimo e bipolare narratore della storia principale sposato e con un figlio. Sebastian (come ora si fa chiamare) conduce una vita noiosissima, talmente noiosa che la moglie decide di cambiargli i dosaggi degli psicofarmaci, facendo riemergere lentamente la seconda personalità dell’uomo: Tyler Durden. Una nuova discesa negli inferi della follia e di lotta estrema al conformismo scritta dallo stesso Palahniuk e disegnata dal bravo Cameron Stewart, autore del piccolo capolavoro Sin Titulo.

Fight Club

Chuck Palahniuk, Cameron Stewart

Bao Publishing, 2016

272 pagine, cartonato, colori – € 25,00

Sulla Collina

Per una scommessa, quattro ragazzi appassionati di cinema horror decidono di passare la notte in una grotta sulle colline vicine per poi intrufolarsi nella casa della “monaca pazza”, protagonista di un vecchio ed efferato fatto di sangue in cui perse la vita anche un bambino. Ma qualcuno (o qualcosa) sembra seguirli passo a passo nel bosco con intenzioni misteriose. Sulla collina è il nuovo titolo della Tipitondi, la collana per young readers edita dalla Tunué, scritto da Ilaria Ferramosca e disegnato da Mauro Gulma. Un interessante racconto di formazione che sembra ricordare il famoso racconto “The body” del grande Stephen King.

Sulla collina

Ilaria Ferramosca, Mauro Gulma

Tunué, 2016

112 pagine, brossurato, colori – € 14,90