Lo Spazio Audace: contro il logorio della Lucca moderna

Incontri informali con gli autorə e conversazioni a ruota libera sul mondo del fumetto. È la proposta di Lo Spazio Audace: vignette e caffè, nato dalla collaborazione fra Lo Spazio Bianco, che da oltre vent’anni si occupa di informazione, critica, approfondimento su fumetti, webcomic, cinecomic, animazione e tutto ciò che ruota intorno alla Nona Arte, e Gli Audaci, portale di divulgazione e approfondimento sul fumetto nato nel 2012 e attivo su tutti i social network con una vasta community.

L’idea, graficamente intepretata dall’Audace Priscilla Pili, è di unire due anime diverse ma complementari alla critica fumettistica: da una parte l’approccio più tradizionale di LSB, dall’altra quello smart e orientato ai social di Gli Audaci. Agli autorə viene offerta un’opportunità “2×1” che, con un mix di competenza e leggerezza, garantisce visibilità raggiungendo sia un pubblico classico sia quello delle piattaforme digitali.

A CHI È RIVOLTO

Lo Spazio Audace è aperto agli autorə che desiderano presentare la propria opera. Disegnatorə, sceneggiatorə, illustratorə, autori unici. Un’attenzione particolare è rivolta alle sperimentazioni e alle avanguardie del fumetto autoprodotto e underground.

Non solo: sono i benvenuti anche letteristə, coloristə, curatorə, art director, editori, addettə ai lavori che vogliono discutere del proprio lavoro o più in generale della Nona Arte, del mercato editoriale, del futuro del fumetto… o semplicemente iniziare la giornata lucchese con un press cafè meno press e più caffè.

COME FUNZIONA

I caffè si degustano da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2024 dalle 9,30 alle 10,30 in piazza Antelminelli, a due passi dalla Self Area e da piazza Napoleone.

L’incontro con i giornalistə di Lo Spazio Audace si svolge in un’atmosfera di dialogo aperto e informale: chi interviene racconta la propria opera o chiacchiera senza la rigidità delle interviste convenzionali.

Gli incontri sono rapidi e indolore, 15 minuti massimo, e saranno da un lato registrati e tradotti in articoli per Lo Spazio Bianco, dall’altro ripresi da Gli Audaci per la diffusione social di reel, post e quant’altro.

Ci si può prenotare (o chiedere info) inviando un messaggio agli organizzatori, che accetteranno le richieste fino all’esaurimento degli slot disponibili.

Il numero di riferimento è: 3665939007 (Giovanni Dacò – Giuseppe Lamola)