Leviathan Labs presenta “Kappa”: i misteri della palude svelati agli occhi degli uomini

Comunicato stampa

Dopo una lunga gestazione e grande attesa, è ora disponibile KAPPA, il nuovo volume a fumetti della casa editrice Leviathan Labs.

Dopo Gaijin Salamander, pubblicato in Francia, Spagna, Italia, USA e Giappone, Massimo Rosi torna a scrivere una storia ambientata nel Paese del Sol Levante, accompagnato dai disegni di Ramiro Borrallo e dai colori di Isabel Moreno.

Questa volta siamo nel Giappone contemporaneo dove, nascosta agli occhi degli uomini, sopravvive una folta fauna di Yokai, i mostri delle leggende e dei racconti narrati ai bambini per tenerli lontani dai pericoli. In particolare, i Kappa, curiosi anfibi golosi di cetrioli, divisi in tribù nemiche a seconda di provenienza e caratteristiche fisiche, ma uniti dalla venerazione per le misteriose “sfere dell’anima”. Cosa potrebbe succedere se anche gli uomini venissero a conoscenza di questi oggetti magici e ne desiderassero il loro grande potere?

Kappa è una riflessione sull’importanza della tradizione, intesa come ricordo e cura del proprio lignaggio. Su come la famiglia comporti vincoli e regole ma anche come i rapporti d’amore siano la cosa più cangiante, malleabile e multicolore che esista.

Il volume è disponibile con 2 variant cover: oltre alla copertina regular e la variant per Starshop distribuzione, nello shop on line della casa editrice è disponibile una terza ESCLUSIVA variant, con una scena di battaglia tra piccoli Yokai.

Kappa

Massimo Rosi, Ramiro Borrello, Isabel Moreno

Leviathan Labs, 2025

188 pagine, brossurato, colori – 15,00 €