Letture in breve #45

Dopo la prima, notevole miniserie de L’Ultimo Ronin, era naturale aspettarsi un seguito. Questo secondo capitolo si è però rivelato ben al di sotto del predecessore. Nonostante sia evidente l’impegno degli autori nel cercare di caratterizzare al meglio il nuovo quartetto di eroi, sia come design che come personalità, è semplicemente impossibile replicare il carisma e l’iconicità delle tartarughe originali e difatti non riescono a reggere il confronto. La stessa mancanza di carisma la si ritrova anche negli antagonisti: anonimi, dalle motivazioni generiche e manchevoli di legami personali che possano dare spessore al conflitto con gli eroi. La narrazione è poi prolissa, appesantita da spiegoni e digressioni ridondanti. In questo senso, la foliazione doppia per ciascun albo appare come una scelta dettata più dalla volontà di rispettare un qualche standard che da reale necessità. Un punto di merito sono i disegni, la cui notevole dinamicità viene sottolineata dalle numerose spread page.

Marco Marotta