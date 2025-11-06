Letture in breve #45

La redazione de Lo Spazio Bianco è composta, in primis, da lettrici e lettori “forti”.
Ogni collaboratrice e collaboratore del sito legge molto di più di quanto riesce a scrivere o di quanto gli piacerebbe scrivere. Tante di queste letture sono spesso accompagnate da note e appunti, utili come schemi o embrioni di future analisi e recensioni.
Per non perdere queste analisi preliminari che tanti di noi fanno, ma soprattutto per dare spazio e visibilità a tutte quelle decine di fumetti che ogni mese escono oggi in libreria, fumetteria ed edicola ma a cui – giocoforza – non riusciamo a dedicare articoli completi, è arrivata la rubrica Letture in breve.
In ogni puntata ci troverete piccoli spot, teaser, microanalisi delle letture, recenti o meno, di spaziobianchiste e spaziobianchisti.
Afro Samurai di Takashi Okazaki (Planet manga, 2009)
Cosa succede quando il Giappone feudale, seppur in salsa sci-fi, incontra l’hip-hop newyorkese? Il risultato non può essere troppo distante dal manga dojinshi (autopubblicato) da Takashi Okazaki, da sempre appassionato della cultura urban afroamericana. Nel manga ogni guerriero ambisce a possedere la Fascia N°1, segno di essere il samurai più forte con i poteri di un dio, ma solo chi possiede la Fascia N°2 può sfidarlo, mentre quest’ultimo può essere ucciso da chiunque. Afro, il protagonista, figlio dell’ex N°1 ucciso dal cowboy metà androide Justice, e attuale N°2, cerca vendetta per eliminare l’assassino del padre. Ad ostacolarlo ci sono molti nemici impegnati anche loro nel raggiungere Justice. Insieme ad Afro c’è Ninja-Ninja, sua rappresentazione mentale con una parlantina estenuante, presenza costante dalla prima all’ultima pagina. Dal manga è stata tratta una miniserie animata, realizzata in collaborazione con Samuel L. Jackson e le musiche di RZA del Wu-Tang Clan, inedita in Italia.
Domenico Rotella
Teenage Mutant Ninja Turtles: L’Ultimo Ronin 2 – Ri-Evoluzione di Kevin Eastman, Tom Walts, Esau Escorza, Isaac Escorza e altri (Panini Comics, 2025)
Dopo la prima, notevole miniserie de L’Ultimo Ronin, era naturale aspettarsi un seguito. Questo secondo capitolo si è però rivelato ben al di sotto del predecessore. Nonostante sia evidente l’impegno degli autori nel cercare di caratterizzare al meglio il nuovo quartetto di eroi, sia come design che come personalità, è semplicemente impossibile replicare il carisma e l’iconicità delle tartarughe originali e difatti non riescono a reggere il confronto. La stessa mancanza di carisma la si ritrova anche negli antagonisti: anonimi, dalle motivazioni generiche e manchevoli di legami personali che possano dare spessore al conflitto con gli eroi. La narrazione è poi prolissa, appesantita da spiegoni e digressioni ridondanti. In questo senso, la foliazione doppia per ciascun albo appare come una scelta dettata più dalla volontà di rispettare un qualche standard che da reale necessità. Un punto di merito sono i disegni, la cui notevole dinamicità viene sottolineata dalle numerose spread page.
Marco Marotta
Superman – Identità segreta di Kurt Busiek e Stuart Immonen (Panini comics, 2025)
Quanto è difficile essere normali? Quanto è difficile essere delle persone per bene? Queste sono solo due delle domande che vengono poste in questo volume. Un Superman che non lo è, e che non vorrebbe esserlo, si ritrova, tuttavia, con poteri che non può non utilizzare nelle diverse difficoltà a cui lo sottopone la vita. Il racconto, magnificamente scritto da Kurt Busiek e meravigliosamente disegnato da Stuart Immonen, è suddiviso in quattro archi narrativi. Ogni arco, racconta una fase della vita e della crescita dell’eroe con tutte le sfide e difficoltà del caso. Un Clark Kent più umano che supereroe cerca, quindi, di superare le sfide della sua peculiare quotidianità.
Gabriele Fanfarillo
Space Bowie di Paolo Massagli (In Your Face Comix, 2024)
La collana Lucky 13 curata da Dast per In Your Face Comix ospita brevi storie autoconclusive in cui, come scrive nella prefazione l’editore Riccardo Rottaro, ogni autore racconta il proprio universo e le proprie ossessioni. Il diciassettesimo spillatino presenta un fumetto di Paolo Massagli, che nel 2025 ha disegnato il racconto Nostalgia del sangue sceneggiato da Mirko Perniola e raccolto nel Dylan Dog Color Fest #54: Estranei. In Space Bowie, fin dal titolo è chiaro l’omaggio a David Bowie e alla sua canzone Space Oddity, che l’artista sviluppa in un viaggio psichedelico. A eccezione di alcune imprecazioni “censurate”, il fumetto è muto e a parlare sono le immagini: il segno avviluppante e seducente di Massagli dà vita a donne prosperose e a visioni oniriche che, con lo scorrere delle tavole, diventano sempre più tangibili.
Federico Beghin
Basketful of Heads/Refrigerator Full of Heads di Joe Hill e Leomacs, Rio Youers e Tom Fowler (Panini comics, giugno 2025)
Basketfull of Heads è un fumetto horror assolutamente non scontato, ben strutturato e connotato da un tono grottesco e splatter, pieno di colpi di scena e humor nero: praticamente un film slasher degli anni ‘80 a fumetti, ambientato nel 1983 in una piccola isoletta, con una ragazza (la classica final girl) alle prese con insospettabili criminali e soprattutto un’ascia vichinga con il potere di tenere in vita le teste delle persone che vengono decapitate da essa. L’autore Joe Hill è molto abile nella descrizione di personaggi alle prese con situazioni inaspettate, mentre Leomacs fa un eccellente lavoro grafico e di storytelling, con disegni dinamici e molto centrati tanto nel carachter-design quanto nella dimensione di provincia americana anni ’80. Il volume contiene anche il sequel Refrigerator full of Heads, realizzato da altri autori, leggermente inferiore per originalità e messa in opera: storia divertente e coerente, ma al tempo stesso meno centrata, meno cinematografica e più grottesca.
Paolo Pugliese
Per questa puntata è tutto. Letture in breve torna tra due settimane con nuove letture, brevi o lunghe che siano.