Letture in breve #41

The Magical Mystery Circus di Marco Orlando e Toni Viceconti (Cantastorie, 2025)

Tanto potenziale e la prospettiva di un buon futuro in questa opera a fumetti scritta da Marco Orlando – che ha anche deciso di pubblicarla in proprio – e disegnata da Toni Viceconti e che gioca su più livelli – grafici, narrativi, di omaggio – con i Beatles e le loro canzoni.

Una vicenda circense, intrisa di noir e dai toni amari e violenti, in cui i lettori scoprono la (le) verità a poco a poco, pagina dopo pagina, fino alla efficace rivelazione finale. È questa la storia che Orlando sceneggia con dialoghi e didascalie per la maggior parte efficaci e centrate e che i toni di grigio realistici di Viceconti illustrano con effetto e sapienza di inquadrature e costruzione delle tavole.

Dal punto di vista delle criticità, manca forse l’approfondimento di alcuni dei componenti del gruppo dei personaggi e questo depotenzia un po’ le motivazioni di alcuni di loro. Ma la storia è originale e ben costruita e i disegni ricchi di particolari e dettagliati e tutto ciò rende la lettura piacevole e consigliata.

David Padovani