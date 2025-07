Letture in breve #38

Mentre il mondo guarda di Gina Nakhle Koller (Eris Edizioni, 2025)

Artista libano-palestinese classe 1982, Gina Nakhle Koller ha rappresentato con una vignetta al giorno (o poco meno) il terribile primo anno di invasione della striscia di Gaza da parte di Israele in esguito agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023.

Nelle cento pagine pubblicate da Eris Edizioni si susseguono immagini esplicite e dirette che raccontano un conflitto ormai diventato qualcosa di totalmente diverso (genocidio, pulizia etnica, massacro, i nomi non cambiano la sostanza) in maniera impietosa, senza alcuno scampo per il lettore. Sebbene alcune vignette siano molto semplici e nella loro nudità non sempre efficaci, altre fanno di questo minimalismo (bianco e nero, tratto realistico, una frase o poco più con un commento diretto a un particolare evento) un mezzo potente e unico per raccontare quello che non può (e che non è stato voluto) essere raccontato, episodi di quotidiana e sistematica violenza che trasformano le persone in pezzi di corpi, in cumuli di polvere, in ombre senza nome. Un documento che risuona come un urlo nel sempre più assordante silenzio del mondo, che dimentica la sorte di Gaza e della Palestina in mezzo a mille altre crisi internazionali, e che un giorno ci farà dire “dove eravamo quando succedeva tutto questo?”.

Emilio Cirri