Letture in breve #37

Mulinex di autori vari (Autoproduzione – Just Indie Comics, 2025)

Poche settimane fa, sempre su questi lidi, lodavo l’iniziativa Just Indie Comics portata avanti da Gabriele di Fazio, che da anni offre al pubblico italiano una selezione curata del meglio del fumetto indipendente statunitense e mondiale. Con la raccolta Mulinex, il progetto fa un passo ulteriore: Di Fazio raccoglie opere e autori in una breve antologia, una selezione di storie brevi o estratti da storie lunghe, da lui anche tradotti e corredati da interviste, commenti, ma anche foto e poesie. In un colpo solo si possono leggere David Tea che nel suo Five Perennial Virtues impersona un giardiniere a caccia di penny antichi, in storie che fanno della digressione senza scopo il loro fulcro; Walker Tate, con il suo Extract, nel raccontare la vita di una comparsa si diverte a giocare con la scansione temporale e fisica del fumetto; l’estratto di The Driver di Isobel Neviazsky (già presente in un vecchio bundle del Buyer Club del progetto) mette in scena lo sperimentalismo e l’immediatezza grafica, sgraziata ed elettrica, dell’autrice; infine le tre storie di Ian Sundahl (Tonight’s Entertainment, Terri Story e l’inedita Il riflettore), integrate dall’interessante intervista all’autore in chiusura del volume che permette di capirne il modo di lavorare, ci accompagnano alla scoperta di un’America ai margini, fatta di piccole meschinità e squallore, ma anche di frammenti di vita misteriosi, quasi onirici. In primo numero, questo, che fa sperare in una regolarità del progetto per chi è affamato di novità, sperimentazione e stranezze.

Emilio Cirri