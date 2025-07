Le Primule, un graphic novel evanescente come i ricordi d’infanzia

Evanescente, sospesa. È la calda estate tracciata da Nina Six e dentro la quale si muovono Nina e Camille, le protagoniste de Le Primule, graphic novel vincitore del Bologna Ragazzi Comics Award nel 2024 e la cui sostanza è eterea come la sua ambientazione: non si tratta infatti di un’estate di un’infanzia qualsiasi, ma quella in cui le cose iniziano a cambiare e l’età adulta inizia a fare capolino con le sue prime curiosità e le primissime scoperte.

Nina e Camille hanno nove anni e sono in colonia estiva, al campeggio delle Primule appunto, tra un parco acquatico e una piccola città in cui compaiono un gentile ma bizzarro pierrot e un’animatrice che è sarta, creatrice di maschere e anche un po’ strega.

È un’estate fatta di chiacchiere ed esplorazioni, in cui si iniziano a notare i corpi, i propri e quelli altrui, in cui si scopre la vita con gli altri, con qualche tocco di autobiografia.

Fondamentalmente sono i colori che tracciano questo racconto, con acquerelli evanescenti e ricchi delle tonalità di giornate calde e di serate fresche. Questo approccio impalpabile, a tratti diafano, ci restituisce il sapore dei ricordi d’infanzia, ma è anche una metafora delle sensazioni sperimentate da bambini in un momento che sta tra il sospeso e l’irreale tipico delle lunghe giornate estive e della crescita, fisica ed emotiva, con cui si attraversano.

Pochi segni aiutano il colore a definire forme, personaggi, paesaggi e oggetti. Sono linee nere che confinano in leggeri contorni, sufficienti a evocare situazioni ed emozioni, in una gabbia regolare (per lo più cambia solo la quantità di vignette) definita da bordi bianchi.

Non c’è esattamente il dipanarsi di una trama, quanto più l’immergersi in quelle sensazioni ed esperienze, una linea diretta con i lettori più piccoli ma che può lasciare qualche riverbero in lettori più grandi.

Abbiamo parlato di:

Le Primule

Nina Six

Traduzione di Chiara Borrelli

Gallucci Balloon, 2025

106 pagine, cartonato, colori – 23,00 €

ISBN: 9791222108575