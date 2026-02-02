Le novità Nippon Shock di febbraio e marzo 2026

Comunicato stampa

L’editore Nippon Shock ha annunciato i titoli dei nuovi manga in uscita tra febbraio e marzo 2026.

Home Lovers

di Chiaki Ida

Home Lovers è un volume a colori – che in Giappone ha superato le 150.000 copie vendute – nel quale l’illustratrice Chiaki Ida ha raccolto le sue storie che hanno come tema la “casa” e creato cinque

personaggi – Sasa, Kae, Nanako, Midori e Akira – ognuno nel proprio appartamento, raccontandone la quotidianità. Tra pause caffè con sé stessi, pasti preparati con calma, letture serali, piccoli rituali di ordine e disordine, noodle fumanti mangiati con concentrazione dopo una giornata stancante, momenti di solitudine e attimi di condivisione, le tavole di Ida descrivono questi personaggi anche senza parole, attraverso spazi domestici e relazioni affettive.

122 pagine, brossurato, colori – 13,00 €

ISBN: 9791282300100

Disponibile da marzo 2026

Jyoshikohei vol.1 (di 7)

di Jiro Matsumoto

È un futuro di guerra multidimensionale, in cui l’umanità ha colonizzato uno spazio alternativo e parte dei coloni si è sollevata in armi per ottenere l’indipendenza dalla Terra. Per spezzare lo stallo di un conflitto lungo e

logorante, l’Esercito Unito Terrestre mette in campo un’arma rivoluzionaria: le Assault Girls, giganteschi mecha da combattimento dall’aspetto di studentesse delle superiori vestite alla marinara, capaci di rendere inefficaci tutte le armi convenzionali. Ma l’uso prolungato di questi corpi da battaglia ha un prezzo: i piloti, progressivamente corrotti dal sistema, finiscono per perdere il senso della realtà e iniziano a credere di essere davvero le ragazze che le loro macchine imitano. In questo scenario entra in azione il 13º Plotone Indipendente Cacciatore di Assault Girls, soprannominato “Plotone delle Iene”: una squadra di reietti, emarginati e criminali arruolati con una sola missione, dare la caccia ai piloti impazziti e alle loro unità fuori controllo.

Il primo volume di Jyoshikohei è un seinen adulto caratterizzato da azione bellica, erotismo e analisi psicologica.

192 pagine, brossurato, bianco e nero – 9,90 €

ISBN: 9791282300117

Disponibile da marzo 2026

Tsugumono vol. 4

di Yoshikazu Hamada

Entra in scena Sunoha Ōka, la giovane “sosoharai” che si presenta a Kazuya con violenza e un legame diretto con il passato della madre, Kanaka. La sua storia e il rapporto irrisolto con l’eredità di Kanaka fanno vacillare le

certezze di Kazuya, che si ritrova stretto tra il senso di inadeguatezza, la paura di non essere all’altezza del ruolo di esorcista e il peso dei sentimenti

contrastanti verso Kiriha. Sullo sfondo, si intensifica il complotto di un gruppo di tsukumogami provenienti dalla “casa delle illusioni” (Mayoiga),

decisi a colpire la dea locale Kukuri e a scatenare una nuova ondata di incidenti, mentre i desideri di Sunoha, l’ansia di Kazuya e il profondo desiderio di Kiriha come tsukumogami convergono tutti versi una battaglia

cruciale.

192 pagine, brossurato, bianco e nero – 7,90 €

ISBN: 9791282300124

Disponibile da febbraio 2026