Le Fantavolose avventure di Sir Edmondo e Mela Marcia: il divertente fantasy di Lara Vitti

Un aspirante cavaliere e il suo prode scudiero si lanciano in una serie di avventure per dimostrare il loro valore e fornire materiale per storie e canzoni. Sarebbe lo spunto per una classica serie di avventure dai toni fantasy fatta di canoni, se non fosse che Sir Edmondo è un ingenuo fesso e che Mela Marcia, il suo aiutante, non è che un brutto – tanto che quasi tutti lo scambiano per un goblin – ladro e truffatore che vede nelle pericolose imprese del cavaliere l’opportunità di vederlo morire ed ereditarne le ricchezze.

Il duo diventa così protagonista di una serie di spassose avventure sotto l’insegna del ribaltamento, dove tutto quello che ci si aspetta da cliché, personaggi e situazioni tipiche di un mondo da gdr alla D&D si trasforma in qualcosa di diverso e di inaspettato, con una comicità cartoonesca e slapstick, venata da tocchi di grottesco.

Sapori e tonalità esaltati dallo stile grafico di Lara Vitti, dai toni caricaturali – con la figura del dinoccolato cavaliere in contrasto con l’effetto “testone” e compatto dell’aiutante e degli altri comprimari con volti dalle efficaci espressioni esasperate – e, quasi un richiamo all’immaginario animato di note serie animate come Adventure time.

Le tavole di Vitti, inoltre, si distinguono per una scansione dalla gabbia variabile, diverse splash page e un ottimo ritmo nello storytelling, per una storia dal forte animo seriale che si presta a poter proseguire per diversi volumi.

Abbiamo parlato di:

Le Fantavolose avventure di Sir Edmondo e Mela Marcia

Lara Vitti

Gallucci Balloon 2025

78 pagine, cartonato, colori – 16,50 €

ISBN: 9791222109480