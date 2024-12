Le battaglie e il lato umano de “I grandi generali” di Milani e Micheluzzi

Pubblicati in origine sul Corriere dei Ragazzi tra il 1975 e il 1976, arrivano oggi raccolti in volume, per Edizioni NPE, cinque racconti brevi incentrati sulle figure di alcuni dei più grandi generali del passato, scritti da Mino Milani e disegnati da Attilio Micheluzzi.

La struttura narrativa delle storie pubblicate sceglie saggiamente di non dilungarsi in una biografia scarna di Patton, Zukov, Rommel, Giulio Cesare e Montgomery, ma piuttosto di raccontare per ciascuno di essi un determinato periodo storico in cui questi personaggi misero all’opera il loro ingegno militare e strategico, fornendo al tempo stesso un ritratto sincero e senza fronzoli del loro lato umano.

Il testardo Patton, il pensoso Zukov, passando per il coraggio e la genialità di Cesare, fino alla fantasia di Rommel e la tenacia di Montgomery: nei testi di Milani sono presenti tutti gli elementi caratteristici di questi grandi generali, che emergono ancora di più grazie al tratto di Micheluzzi.

Il disegnatore, grazie a un bianco e nero adattissimo per questo tipo di storie, porta il lettore nel mezzo di alcune tra le più grandi e memorabili battaglie della Storia, non disdegnando nel mentre di offrire alcune schede tecniche (a colori) in cui si sbizzarrisce nel descrivere uniformi, armi ed equipaggiamenti e in cui sono allegate anche le mappe dei luoghi in cui si svolsero alcuni cruciali avvenimenti.

Nel rileggere questi racconti, si nota la consapevolezza di un modo di fare fumetti che puntava alla divulgazione storica e all’intrattenimento senza prendere alcuna posizione, regalando ai giovani dell’epoca racconti con cui riuscire a comprendere il passato, le guerre e gli uomini che le combatterono.

Abbiamo parlato di:

I grandi generali

Mino Milani, Attilio Micheluzzi

Edizioni NPE, 2024

72 pagine, cartonato, bianco e nero e colori – 17,90 €

ISBN: 9788836272655