Lazarus Planet: Batman contro Robin… forse

I sette spillati di Batman vs. Robin: Lazarus Planet editi da Panini Comics raccolgono Batman vs. Robin #1-5, Lazarus Planet: Alpha e Lazarus Planet: Omega. Lo sceneggiatore Mark Waid pone Bruce Wayne e suo figlio Damian l’uno contro l’altro in una saga ben congegnata, che si basa sulla magia e il conseguente utilizzo di un nutrito cast di maghi e maghe, streghe e demoni dell’universo DC Comics.

L’autore approfondisce l’albero genealogico di Robin, rimarcando l’importanza delle origini del ragazzo, erede di Batman ma anche di Ra’s al Ghul. Grande conoscitore della storia editoriale dei supereroi, Waid fa un compendio dell’epopea batmaniana attraverso i dialoghi e le didascalie, concentrandosi soprattutto sui giovani che hanno affiancato il Cavaliere Oscuro nella sua crociata contro il crimine. In questo modo mette alla prova il loro mentore e ribadisce quanto il lavoro di squadra sia fondamentale.

Da subito protagonista, l’azione è intervallata da alcuni momenti toccanti, alimentati dalla sensibilità dei personaggi, e porta verso un finale che agli appassionati di Dragon Ball può ricordare l’espediente della Sfera Genkidama.

Ai disegni di Batman vs. Robin #1-5 troviamo Mahmud Asrar con il suo tratto dolce e arrotondato, talvolta affiancato da Scott Godlewski. La scelta appare discutibile poiché il segno del secondo artista, spigoloso e affilato, si discosta completamente da quello del primo, creando una discontinuità poco gradevole all’interno dello stesso episodio. Negli albi Alpha e Omega i buoni e i cattivi diventano vere e proprie statue in movimento grazie alle matite potenti di Riccardo Federici, sostituito in alcune tavole da Mike Perkins. In questo caso, nonostante gli stili siano diversi, l’interpretazione muscolare di entrambi i disegnatori rende armonioso il passaggio da una mano all’altra.

Abbiamo parlato di:

Batman vs. Robin: Lazarus Planet #1-7

Mark Waid, Mahmud Asrar, Scott Godlewski, Riccardo Federici, Mike Perkins, Jordie Bellaire e Brad Anderson

Traduzione di Andrea Toscani e Vania Vitali

Panini Comics, 2023-2024

40/48 pagine, spillato, colori – 5,00 € cad.

ISBN: 977278506290030010