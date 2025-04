Lanterns: Nathan Fillion riprenderà il ruolo di Guy Gardner

L’attore Nathan Fillion tornerà a interpretare il ruolo della Lanterna Verde Guy Gardner in Lanterns, la nuova serie HBO Max/DC Studios attualmente in lavorazione che vede protagonisti Kyle Chandler e Aaron Pierre rispettivamente come Hal Jordan e John Stewart. Lo riporta Deadline, che afferma di avere monitorato il casting di Fillion fin dallo scorso ottobre.

Come noto, Guy Gardner comparirà per la prima volta in Superman di James Gunn, la cui uscita nelle sale cinematografiche è attesa per la fine di luglio.