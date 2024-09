Lanterns: Josh Brolin ha rifiutato offerta per interpretare Hal Jordan

The Hollywood Reporter ha confermato che l’attore Josh Brolin ha rifiutato una offerta per interpretare il ruolo di Hal Jordan in Lanterns, la serie DC Studios basata sul gruppo di protettori dell’universo.

Brolin era stato preso in considerazione per interpretare il personaggio e, secondo diverse fonti, avrebbe ricevuto un’offerta alla fine di agosto. Entro la fine del weekend, Brolin aveva già preso una decisione lasciando cadere la cosa. Altri dettagli non sono disponibili.

La serie, che sarà girata ad Atlanta da gennaio a giugno del prossimo anno, è nel pieno della pre-produzione con casting in corso e la scelta dei registi per gli otto episodi che verranno realizzati.

Secondo fonti citate dal sito, l’attore Matthe McConaughey, che indiscrezioni indicavano in lizza per il ruolo, sarebbe invece fuori dalla corsa, mentre i produttori starebbero cercando un volto giovane per il secondo ruolo principale dello show, che farebbe da contraltare al mentore e anziano Hal Jordan, nel pieno dell’addestramento della giovane recluta John Stewart.