Lanterns: Due attori in lizza per il ruolo di Hal Jordan

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider attraverso la sua consueta newsletter, gli attori Ewan McGregor e Matthew McConaughey, sarebbero entrambi in lizza per il ruolo di Hal Jordan in Lanterns, il progetto DC Studios in lavorazione per la piattaforma HBO Max.

Ai due attori è stata offerta la parte in seguito al rifiuto di Josh Brolin di interpretare l’iconico eroe nella serie, che Sneider afferma essere modellata sullo stile di True Detective.

La lavorazione dello show dovrebbe iniziare in Inghilterra nei primi mesi del 2025.