La malvagia alleanza: una corporazione di cattivi per Topolino

Topolino è un ranger dello spazio nella futuristica Nuova Topolinia, ma il suo ruolo è messo a dura prova da un piano su larga scala ideato dal losco Macchia Nera, che riunisce un pool di criminali per metterlo in pratica e dominare così la città.

La trama, molto semplice e debitrice di quelle storie di supereroi nelle quali i cattivi si uniscono contro il protagonista, trova i suoi punti di forza nell’umorismo e nelle citazioni a una fantascienza retrò di tipo “fumettoso” che ci viene restituita in maniera deliziosa.

Strumenti avveniristici, navette volanti e robot giganti componibili sono gli ingredienti principali della narrazione di Nicolas Pothier, elementi classici che si fondono intelligentemente con suggestioni contemporanee nel momento in cui il piano degli antagonisti mira ad hackerare i telefoni cellulari dai quali i cittadini appaiono fortemente dipendenti.

Anche il tratto di Johan Pilet veicola molto bene quelle atmosfere sci-fi, grazie a un approccio estetico suggestivo usato per veicoli, congegni tecnologici e tute nonché per l’effetto puntinato e la colorazione slavata, che omaggiano direttamente le riviste a fumetti di genere di un tempo.

Il tocco underground che caratterizza l’aspetto di personaggi come Pippo e Gambadilegno, così come la struttura libera della tavola, sono altri fattori che rendono affascinante l’estetica del volume.

Il neo dell’opera risiede in una scarsa compattezza tra le parti del racconto, che risulta quindi spezzettato e con qualche personaggio un po’ sacrificato nell’economia generale; si compensa però con una comicità semplice e genuina che centra il bersaglio, si coniuga rispettosamente con le caratteristiche del cast e offre un contrappunto calzante alla trama.

Mickey contro la Malvagia Alleanza

Nicolas Pothier, Johan Pilet

Traduzione di AmarenaChicStudio (Milano)

Panini Comics, 2024

56 pagine, cartonato, colori – 15,00 €

ISBN: 9788828724889