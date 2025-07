La lunga marcia di Supergirl

Supergirl

Con la diffusione, avvenuta a sorpresa, del primo poster ufficiale di Supergirl, i DC Studios hanno cominciato la lunga marcia che porterà la pellicola nelle sale di tutto il mondo il prossimo giugno. La mossa promozionale arriva a pochi giorni dal debutto di Superman, in cui tra l’altro il personaggio della ragazza d’acciaio interpretata da Milly Alcock viene introdotto ufficialmente nel DC Universe attraverso un simpatico cameo, puntando a costruire una fidelizzazione nei confronti del pubblico sfruttando la scia del buon successo finora riscontrato dal film diretto da James Gunn, soprattutto per il fatto che il poster faccia il verso al “Look Up!” che ha contraddistinto il marketing della pellicola con David Corenswet.

Inoltre, con la mancanza di grandi annunci al San Diego Comic-Con di quest’anno, dove comunque i DC Studios saranno presenti (anche se in maniera minore) con la seconda stagione di Peacemaker, la sensazione è che si sia voluto in qualche modo rattoppare questa plateale assenza, in attesa di una presentazione del film in autunno in qualche altro evento, come delineato da recenti indiscrezioni.

Altro fattore interessante, comunque, e che al momento contraddistingue questa prima fase del DC Universe, è la volontà di Gunn e Safran di puntare nei prossimi mesi su avventure con una forte connotazione cosmica, non solo con l’atteso Lanterns ma anche proprio con Supergirl, la quale come accennato nel corso della sua breve apparizione in Superman partecipa a feste su pianeti con il sole rosso dove si ubriaca. Questo elemento è una vera e propria introduzione molto fedele al fumetto da cui il film sull’eroina DC Comics è tratto, in quanto la miniserie di Tom King si apre proprio con una Supergirl alticcia in un bar, situato su un pianeta in orbita attorno a un sole rosso.

A suggellare la lunga corsa del film verso le sale, è anche uno speciale tweet di Framestore, società specializzata nel settore degli effetti visivi in campo cinematografico, che nei giorni scorsi ha annunciato che i propri team di Montreal, Londra e Mumbai, stanno lavorando al film guidati dal supervisore Stephane Naze e dal produttore Massimo Meo.

Milly Alcock in un dietro le quinte del suo cameo in “Superman” di James Gunn.

I Fantastici Quattro – Gli Inizi

A ormai pochi giorni dall’uscita nelle sale è continuata incessante nelle ultime settimane la campagna promozionale legata al film Marvel Studios, che ha visto il cast partecipare a una serie di tour per la stampa in giro per il mondo, con la presentazione di breve anteprime della pellicola. Continuano nel frattempo anche le numerose partnership, tra le quali è da citare quella che vede impegnata G-Shock, una linea di orologi della giapponese Casio, che ha appositamente realizzato un set da collezione di quattro orologi ispirati al film e dal design retro-futurista.

Ciascuno dei quattro orologi (GA-700HDS, GA-110HDS, GA-6900HDS e GA-2100HDS) è progettato per garantire la massima resistenza, con quadranti fantascientifici luminescenti, bianchi con accenti blu, e la caratteristica resistenza agli urti di G-SHOCK, oltre a un’impermeabilità di 200 metri e una struttura resistente al calore e al gelo. Presentata in un’esclusiva confezione retrò-futuristica anni ’60 e accompagnata da un set di spille da collezione e da astucci portaoggetti, la collezione offre ai fan quello che viene descritto come un legame autentico con il film.

Siamo orgogliosi di collaborare ancora una volta con i Marvel Studios per offrire ai fan un’altra collezione audace e innovativa. The Fantastic Four: First Steps è la perfetta incarnazione del DNA di G-SHOCK: costruito per superare i limiti, progettato per l’avventura e progettato con stile. Non vediamo l’ora di vedere questi orologi lasciare il segno sui polsi quest’estate – ha dichiarato Warren Halliwell, responsabile della campagna marketing.

Per rendere l’evento ancora più emozionante, G-SHOCK presenterà il robottino H.E.R.B.I.E. nei video della campagna promozionale, in cui lo si vedrà vedere sottoporre gli orologi a una serie di test di resistenza cinematografici, che metteranno in mostra la resistenza che caratterizza sia la prima famiglia Marvel che G-SHOCK.