Kyra si racconta su Dragonero in “Notte di sangue e acciaio”

Notte di sangue e acciaio , di Luca Barbieri e Luca Bonessi, racconta le origini e il futuro di Kyra, introdotta dallo sceneggiatore e curatore della testata in Raccontato alla notte di Dragonero Il ribelle.

Un gruppo di razziatori umani assale villaggi e prende prigioniere donne e bambine uccidendole se tentano la fuga. Kyra e la sua compagna Ronja si mettono sulle tracce dei trafficanti di schiave insieme a Ian, ma le loro strade si dividono lungo il tragitto verso la città di Theodbur.

Barbieri imbastisce una storia intensa e dolorosa sul tema della violenza contro le donne, sfruttando il carattere forte di Kyra per approfondirlo non solo nella sua forma fisica ma anche come una ferita psicologica che lascia cicatrici indelebili. La storia si riallaccia anche alla “gemmazione”, la pratica che consente agli abominii di riprodursi.

I flashback ricostruiscono momenti chiave del passato di Kyra, dai suoi traumi all’incontro con Ian, spiegano il suo profondo disprezzo verso il genere maschile, percepito come brutale e insensibile, e giustificano il clima di violenza, odio e desiderio di vendetta. Per apprezzare appieno alcuni passaggi è comunque consigliato recuperare i numeri 17 (Il trafficante di schiave) e 47 (Bambini perduti) della prima stagione di Dragonero.

Bonessi adotta l’estetica classica di Dragonero, con ambientazioni ben delineate nel viaggio verso Theodburn, capaci di catturare l’atmosfera cupa e drammatica della trama. La stessa città è introdotta con un campo lungo affascinante sulle sue fortificazioni, adornate da fregi imponenti e dettagliati. Le scene d’azione sono dinamiche e, visto che coinvolgono Kyra, spietate e con dettagli splatter. Le espressioni dei personaggi nei primi e primissimi piani riescono a comunicare una vasta gamma di emozioni, dal terrore alla sete di sangue, dalla gioia alla gratificazione.

Abbiamo parlato di:

Dragonero Mondo oscuro #24 (#137) – Notte di sangue e acciaio

Luca Barbieri, Luca Bonessi

Sergio Bonelli Editore, ottobre 2024

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90 €

ISSN: 977228243000440137