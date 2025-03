Joe Russo: “Robert Downey Jr. si sta immergendo nel ruolo di Destino”

Intervistato da Entertainment Tonight, Joe Russo, che con il fratello Anthony si appresta a dirigere Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ha detto che Robert Downey Jr. si sta preparando intensamente all’interpretazione del Dottor Destino.

È un processo molto intenso per sviluppare il personaggio – ha detto – È così immerso in questo. È così concentrato. È il tipo di artista che è. È il tipo di attore che è. Sta scrivendo retroscena [sul personaggio ndr], idee per i costumi. Penso che ami i personaggi tridimensionali davvero ricchi e penso che veda una vera opportunità qui con quel personaggio.