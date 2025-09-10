James Gunn parla di Man of Tomorrow ed elogia Milly Alcock

Ospite dello show radiofonico di Howard Stern, il regista e sceneggiatore James Gunn ha parlato nuovamente di Man of Tomorrow, il misterioso film DC Studios che vedrà il ritorno di David Corenswet e Nicholas Hoult nei ruoli di Superman e Lex Luthor. A questo proposito, Gunn ha dichiarato:

E’ una storia su Lex Luthor e Superman che devono collaborare fino a un certo punto contro una minaccia molto, molto più grande.

In merito invece al prossimo film riguardante un personaggio facente parte del pantheon dell’uomo d’acciaio, ovvero Supergirl in uscita il prossimo anno, il co-presidente dei DC Studios ha avuto parole di elogio per la protagonista, Milly Alcock.