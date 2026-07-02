Intervista con Simon Bisley, dal wrestling al senso della vita

Durante i giorni dell’ultimo Comicon di Napoli, grazie alla gentilezza dei ragazzi della RW Lion, sono riuscito ad avere un’intervista con Simon Bisley.

Bisley è uno dei miei personali miti, è l’uomo che ha dato forma e sostanza al personaggio di Lobo, uno degli artisti che ha saputo unire pittura, arte e fumetto creando uno stile personale allo stesso tempo potente ed elegante.



Durante l’intervista abbiamo parlato dei suoi inizi in Inghilterra, di wrestling e dei personaggi cattivi che gli fanno sempre disegnare. Lui è stato gentile, originale e simpatico. Solo ad una domanda non ha voluto rispondere e si è trincerato dietro un no comment.

Il video lo trovate qui sotto, ci sono i sottotitoli in italiano e in inglese. Purtroppo la sala era un po’ rumorosa e l’accento di Simon Bisley era abbastanza forte, quindi qualche pezzo di dialogo non siamo riusciti a tradurlo, ma è poca roba.

P.S. per confermare la sua grande affabilità e simpatia, una volta finita l’intervista e chiusa la videocamera Simon Bisley mi ha guardato in faccia e mi ha detto: “vuoi sapere qual è la risposta alla domanda a cui ho detto no comment?” e poi mi ha dato la risposta, ma questa è un segreto che resterà tra me e il mio mito Simon Bisley.