Interrogativi etici e realismo aumentato: “Metax” di Antoine Cossé

Perché i cavalli stanno scappando? Cosa sono quelle sfere nere disseminate di stelle?

E quella sostanza che ha fatto diventare potente addirittura un’intera città?

L’ecosistema narrativo di Metax di Antoine Cossé si mostra da subito in tutta la sua complessità.

Fra il sogno lucido e la realtà aumentata in viraggio seppia, la natura e i personaggi dai contorni morbidi si scontrano con i perimetri appuntiti del palazzo reale e delle case in cui nascondersi.

Trasformazioni, mutazioni, giochi di potere e antagonismi inizialmente si avvicendano rapidi, come a presentare le situazioni. Il quadro generale, mai disvelato del tutto, emerge continuando la lettura.



Assistiamo alle vicende di personaggi archetipici e in paesaggi noti: il deserto, la miniera, lo skyline cittadino di Ronin, intrecci e affastellamenti di strade nel bosco e fra il cemento e, a un tratto, la scoperta di una natura nascosta e salvifica dai colori acquerellati, in cui è ancora possibile danzare per la libertà.

La gabbia libera delle tavole di Cossé si adatta all’evolversi del ritmo della storia e talvolta si dirada del tutto per lasciare spazio a splash page immersive e magnetiche. Le uniche didascalie presenti indicano i nomi delle città: la narrazione degli eventi è lasciata ai soli dialoghi che contribuiscono, con l’atmosfera rarefatta delle tavole dal montaggio accurato, a tenere alta la tensione narrativa.

La lettura e rilettura di Metax cala in sfidanti interrogativi etici, alla ricerca dei possibili significati al sistema simbolico che lo compone e, in parallelo, agli accadimenti del mondo in cui viviamo.

Abbiamo parlato di:

Metax

Antoine Cossé

Traduzione di Claudia Durastanti

add editore, 2024

296 pagine, brossurato, colori – 28,00 €

ISBN: 9788867834570