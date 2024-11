Il ritorno di Spider-Man

Con l’annuncio, avvenuto nei giorni scorsi, della data ufficiale di uscita del nuovo capitolo cinematografico dell’arrampicamuri, è iniziata la lunga corsa che vedrà il ritorno del personaggio nelle sale, nuovamente interpretato da Tom Holland.

Dalla release di Spider-Man: No Way Home, che si è rivelato un successo planetario di pubblico e critica, il futuro del franchise è rimasto fumoso per un certo lasso di tempo, con indiscrezioni e rumors mai confermati che si sono accavallati, generando più confusione che altro.

E’ stato nel giugno dello scorso anno, per bocca dello stesso Holland, che la nebbia ha iniziato a diradarsi, anche se lo sciopero degli sceneggiatori che ha colpito la mecca del cinema ha certamente ritardato le discussioni in merito al nuovo progetto.

Quello che comunque è apparso chiaro a molti già negli ultimi mesi, è stato il coinvolgimento nel processo creativo (anche se non proprio in maniera diretta) dell’attore protagonista, che probabilmente è stato reso più partecipe per quanto riguarda lo sviluppo della nuova storia al centro del film e delle direzioni che questa prenderà per l’evoluzione dei personaggi.

Un elemento questo che deve avere influito anche sulla sistemazione del calendario di impegni di Holland e della co-protagonista Zendaya, la quale sebbene al momento non sia stata ufficialmente confermata è improbabile non prenda parte al progetto, visto che la stessa ha ottenuto nelle settimane precedenti di posticipare le riprese del nuovo capitolo di Dune al 2026. Un fattore, questo, che riveste una particolare importanza se si guarda alla data di uscita del nuovo film su Spider-Man, che arriverà nelle sale appena due mesi dopo Avengers: Doomsday.



Una scelta non casuale che porta con sè alcune valutazioni. La prima è che il nuovo, atteso film degli Avengers vedrà la partecipazione dello stesso arrampicamuri, sancendo quel legame indissolubile tra il franchise Sony e il Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios. La seconda è che certamente la pellicola diretta dai fratelli Russo avrà un effetto traino non indifferente (non solo per quanto riguarda il box office) permettendo un collegamento molto ravvicinato tra gli eventi narrati nel film sul gruppo di eroi più potenti della Terra e il lungometraggio diretto da Destin Daniel Cretton. Quest’ultimo, essendo attivamente coinvolto con i Marvel Studios (il suo prossimo progetto in arrivo è la serie Wonder Man), è probabile che rivestirà un ruolo centrale anche nello scambio di input con i Russo.

Al momento in cui scriviamo, la Sony non ha reso noto quale sarà il titolo ufficiale della pellicola, scelta fatta anche per scacciare le solite illazioni nate su internet e di solito basate su rumors molto fumosi. L’unica certezza che abbiamo è quella vicinanza temporale con Avengers: Doomsday, una indiretta conferma di una trama strettamente legata a quelli che saranno gli eventi della nuova saga che colpirà il Marvel Cinematic Universe, ma sulla quale non possiamo fare altro che aspettare eventuali sviluppi e annunci coperti da ufficialità.