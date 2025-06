Il ritorno dell’Apprendista Signore delle Tenebre

Dopo 200 anni, il terribile mago Staràs è tornato sulla Terra, radunando un esercito di orchi e vampiri. Una nuova minaccia per l’Apprendista Signore delle Tenebre che, se vuole essere il più cattivo del mondo, deve affrontarlo e sconfiggerlo. Oltre ai fidati aiutanti Slurp e Gonzago, questa volta potrà contare su un’inattesa alleata: la giovane Principessa che aveva rapito nel primo volume.

È davvero una gradevole sorpresa questo secondo volume di Apprendista Signore delle Tenebre, la cui indicazione “Consigliato dagli 8 ai 99 anni” in quarta copertina sottolinea la sua caratteristica principale, ovvero una perfetta trasversalità e fruibilità che rimanda al solco narrativo tracciato dai mitici Peanuts.

In un agile formato cartonato, lo sceneggiatore Ced e il disegnatore Jean-Philippe Morin danno vita a una frizzante storia umoristica ispirata apertamente a fantasy epici come Il Signore degli Anelli, il mito di Re Artù e i Masters of the Universe (il protagonista è una sorta di piccolo Skeletor), usandone incipit e archetipi per inanellare una lunga e riuscita sequela di gag, il cui meccanismo causa-effetto non solo è esilarante, ma anche ben congegnato.

Nel dettaglio, la trama costruita da Ced ha un’impostazione schematica che porta avanti un doppio sviluppo narrativo, sia verticale che orizzontale: ogni tavola costituisce una gag autoconclusiva perfettamente calibrata tra le 6 e le 9 vignette, andando poi a comporre l’arco narrativo complessivo che si sviluppa attraverso i vari episodi/capitoli con una progressiva evoluzione tanto dei fatti quanto degli stessi personaggi.

Un lavoro meticoloso che appare semplice e immediato nella comprensione, ma frutto di un esercizio raffinato di sintesi e concetti che dimostra quanto l’autore abbia recepito gli insegnamenti di autori come Charles Shulz, Bill Watterson e Johnny Hart.

Indispensabile l’apporto di Morin alla riuscita di questo fumetto, titolare di un’ottima e dinamica costruzione della tavola nonché di uno stile tenero e caricaturale che mescola character design e recitazione tipici dei Looney Tunes (passando per Skottie Young e il suo Odio Favolandia) e soprattutto Charlie Brown & co.

Abbiamo parlato di:

A.S.T. L’Apprendista Signore delle Tenebre Vol.2: Ancora più cattivo!

Ced, Jean-Philippe Morin

Traduzione di Fondazione Unicampus San Pellegrino (Camilla Boselli, Francesco Ferrone, Ivana Minuti, Clara Motte, Francesca Rosa, Aurora Tosi)

Gallucci Balloon Editore, 2024

44 pagine, cartonato, colori – 13,90 €

ISBN: 9791222105369