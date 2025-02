Il disegno venuto dai Balcani: intervista a Igor Hofbauer

Tra i fumettisti e illustratori attivi nei Balcani, il croato Igor Hofbauer è sicuramente uno dei più peculiari: nato come illustratore all’interno della scena rock underground di Zagabria, i suoi manifesti si sono fatti conoscere dentro e fuori la regione balcanica, arrivando a un pubblico internazionale. Da poco più di dieci anni a questa parte ha iniziato a dedicarsi al fumetto, arrivando a essere pubblicato in Francia (dal leggendario editore indie L’Association) e in Italia (Tabularasa) con il suo Mister Morgen, che nel 2017 è stato segnalato come uno dei fumetti più interessanti pubblicati quell’anno. Il suo stile fonda l’amore per il fumetto underground statunitense (su tutti il primo Charles Burns) e su un’estetica che rimanda ai poster dell’Ex-Unione Sovietica e Ex-Jugoslavia, fatto di rossi accesi e di forti contrasti tra luci e ombre, con storie che riflettono la solitudine, i paradossi e le nevrosi del nostro mondo, fondendo toni grotteschi, inquietanti ed ermetici.

Ospite di spicco dell’edizione del Baba Jaga Fest 2024, lo abbiamo raggiunto per qualche domanda sulla sua carriera e sulle sue storie.

Benvenuto su Lo Spazio Bianco, Igor.

Come prima domanda, vorremmo chiederti come hai iniziato il tuo percorso e la tua carriera nel mondo dei fumetti e dell’illustrazione.

È successo molto tempo fa, a metà degli anni ’90. Mi trovavo sulla scena croata e dell’ex Jugoslavia, suonavo la batteria ed ero coinvolto nell’organizzazione di concerti ed eventi in luoghi quasi illegali e abbandonati. I miei amici attivisti sapevano che disegnavo per me stesso (anche se non sapevo cosa farne di quella capacità), quindi mi invitarono a creare delle grafiche per un concerto. Il mio entusiasmo era alle stelle e sembrava che finalmente avessi trovato uno scopo. Iniziai a fare manifesti, per lo più fotocopiati, insieme a volantini, e tappezzavo le strade attaccandoli personalmente di notte. Immagino che, in quel periodo, si potesse trovare qualcuno come me in ogni città.

Dal punto di vista stilistico, in molte delle tue storie si nota la convergenza dello stile europeo con quello dei fumetti indipendenti americani, in particolare dei primi Charles Burns. Quali sono state le influenze che hanno guidato la tua ricerca stilistica?

All’inizio è stato davvero Charles Burns, era il visivo più affascinante e potente che riuscissi a trovare. La sua grafica robotica, la de-costruzione e la deviazione dai fumetti classici, lo copiavo perché andava perfettamente bene con le band per cui organizzavamo eventi. Con il tempo ho smesso di copiare il suo stile perché era troppo dogmatico e scoraggiante per me, e nello stesso periodo ho scoperto “Pixy” di Max Andersson, che si adattava meglio al concetto e all’approccio do-it-yourself. Anche le opere iniziali dei fratelli Friedman sono state una grande influenza nei miei anni formativi, grazie al loro umorismo da conoscitori di B movie. Comunque, non volevo che il mio lavoro fosse solo “tette e teschi”, così ho cercato di fare manifesti narrativi, e questo poco a poco mi ha portato ai fumetti. E un po’ sulla scena ex-YU, o come la chiamiamo noi (politicamente corretti), regio. Ero molto legato a due fanzine famose e influenti: Stripburger e Komikaze, che hanno avuto e continuano ad avere un ruolo significativo nel corso degli anni. Devo ammettere che non sono mai stato parte di circoli di fumettisti, ma posso condividere ciò che per me era importante, non necessariamente come influenza, ma semplicemente come qualcosa di significativo. Tra questi c’erano le prime opere di Dubravko Mataković degli anni ’80 (che sono difficili da tradurre a causa dello slang locale e del contesto) e un artista più recente, Miro Župa (ancora più difficile da tradurre). Ci sono anche artisti di fama internazionale come Danijel Žeželj, Nina Bunjevac e Aleksandar Zograf, ma personalmente ho sentito una connessione spirituale più forte con la scena underground serba. Comunque, lascia che alcune cose rimangano non dette…

Alterni il tuo lavoro tra quello di fumettista e quello di illustratore, con un tocco molto narrativo. Nelle illustrazioni, molto più che nei fumetti, si avverte una forte influenza dei manifesti della tradizione jugoslava e sovietica, quasi un gioco tra presente e passato. Quali sono state le influenze e le idee dietro questi disegni, illustrazioni e manifesti?

Quando parliamo di queste influenze, la mia più grande passione nel fare manifesti è stata Rodchenko e Heartfield, e tutta quella cultura d’avanguardia, perché quella, a mio parere, è stata la più eccitante arte e il culmine del design del manifesto. Rodchenko – per la tipografia e la riduzione all’essenziale, e Heartfield perché giocava con il potere politico. Quindi questi ragazzi e quel periodo sono il mio campo da gioco (principalmente) e i loro riferimenti si adattavano perfettamente al tipo di musica per cui facevo visual (non puoi abbinare il costruttivismo russo con la musica deep house). Fortunatamente non vivevo nel loro periodo, li frequentavo solo mentalmente, altrimenti probabilmente sarei finito a Spandau o in un gulag. Non sono stato influenzato direttamente dall’arte del manifesto jugoslavo, poiché non esisteva una scuola come ad esempio per i manifesti polacchi, ma alla fine della Jugoslavia negli anni ’80 c’era una forte scena underground e controculturale che mi ha formato. Senza di essa non sarei quello che sono, e credo che senza la mia influenza qualcuno oggi non starebbe facendo qualcosa, qualunque cosa faccia. È una catena che dimostra che è possibile fare trasmissione e ambizione e come sia stato possibile stabilire una micro-cultura senza alcun aiuto o supporto delle istituzioni.

Sempre sullo stile, una delle tue peculiarità è l’uso del bianco e nero molto definito, al quale aggiungi sfumature di grigio e soprattutto l’incursione del rosso, che è uno degli elementi più riconoscibili del tuo lavoro. Da dove nasce questa particolare scelta cromatica?

Immagino di aver preso questa scelta dalla propaganda partigiana do-it-yourself e mi ha aiutato a mettere in evidenza alcuni dettagli drammatici nei miei disegni, ma con il tempo ho scoperto che il colore rosso è carico di simbolismo, quindi bisogna usarlo in piccole dosi, come un veleno.

Prima parlavamo di un dialogo costante tra passato e presente, che non si trova solo nel tuo stile ma anche nelle storie, in cui riesci a realizzare una sottile critica sia del presente che del passato. Come nascono le idee per le tue storie, che sono spesso piccoli racconti che in alcuni casi, come in Mister Morgen, riesci a legare insieme come se fossero episodi di un unico racconto?

In Mister Morgen mi sono lasciato andare con il flusso attraverso il luogo e il tempo in modo libero e intuitivo, perché è un fumetto, i fumetti possono fare questo facilmente senza spendere molti soldi come nei film. Usavo epoche e riferimenti alla cultura popolare, i miei protagonisti erano per lo più archetipi e tutto ciò lo usavo liberamente, perché, ripeto, i fumetti ti permettono tutto questo. Ma, soprattutto, Mister Morgen non è un pamphlet di critica sociale, si occupa principalmente di persone disabili in un mondo crudele, persone con delusioni, mescolando realtà e finzione, persone che dormono sotto un ponte o cercano di raccogliere plastica per sopravvivere, gli invisibili. Mi sono messo io stesso in questo fumetto perché mi rispecchiavo in quel profilo. Quindi quel libro è una raccolta di storie, e ho trovato il metodo per legare tutte le storie in un unico insieme lasciando che i protagonisti camminassero liberamente verso le storie degli altri e si imbattessero nelle situazioni degli altri. Quando lo stavo facendo, per me era un portale verso la mia immaginazione, verso il tempo e lo spazio, e a un certo punto non lo controllavo e dirigevo completamente, a volte le cose arrivavano dal subconscio o chissà da dove, la realtà non era più rilevante e mi sono immerso in quel libro, assorbendo la bile della mia città, che ha un ruolo centrale in Mister Morgen. Il mio nuovo libro Doberman è un’altra storia. Più divertente, meno seria, più colorata, meno pesante, ma è sempre me, che passo attraverso lo stesso portale, usando le fonti della mia immaginazione per creare qualcosa, forse bizzarro, ma, a mio gusto, divertente.

L’atmosfera di queste storie è onirica, spesso da incubo: mescolano thriller, grottesco, suspense e horror, spesso usati per fare una critica alla società. Cosa ti affascina di queste atmosfere e generi, e come li usi per creare storie che sono anche sottilmente satiriche?

Il mio obiettivo era creare un’atmosfera spaventosa e inquietante senza mostrare esplicitamente cosa stava succedendo. Volevo scoprire se riuscivo a disegnare qualcosa di spaventoso, e se poteva funzionare come fumetto. La suspense era la mia passione, volevo che lo spettatore riempisse alcuni vuoti con la sua immaginazione e interpretasse ciò che stava succedendo senza che io glielo dicessi letteralmente. Di solito so cosa sta succedendo nei miei fumetti, ma voglio che le persone interagiscano e trovino altre conclusioni o interpretazioni. In quel periodo mi trovavo con Les yeux sans visage di Franju e Mabuse di Lang, quindi volevo usare un metodo simile nei fumetti. Disegnavo Mister Morgen durante la notte fonda, guardando alcune luci nelle finestre dei grattacieli nel mio quartiere, chiedendomi cosa stesse succedendo lì alle 4 del mattino. Ora disegno di giorno, è diverso, ma almeno non ci sono più mosche notturne che si schiantano sulla mia carta o che annegano nel mio caffè. Quindi, il mio nuovo libro Doberman è fatto durante il giorno, è costituito dall’energia del sole.

Intervista realizzata via mail tra dicembre e gennaio 2024

Si ringrazia Baba Jaga Fest per il supporto

Igor Hofbauer

Nato a Zagabria nel 1974, ha studiato all’Accademia di belle arti della sua città per tre anni e successivamente si è dedicato al design e all’illustrazione, ed è conosciuto tra molti appassionati di musica alternativa per il suo grande impatto sull’identità visiva della scena clubbing. Il suo lavoro più famoso sono i manifesti e i volantini per il club Močvara di Zagabria. Ha progettato più di cento manifesti per il club Močvara e altri clienti e amici in Europa e negli Stati Uniti, e almeno 20 copertine di album per band croate e straniere. Il suo lavoro è stato pubblicato anche in The Art of Modern Rock, un libro che offre una selezione dei migliori manifesti rock degli ultimi 50 anni (Paul Gruschkin e Dennis King, 2004). Lo stile dei suoi manifesti e disegni è immediatamente riconoscibile, basato su una combinazione di fumetti americani classici e film noir, pop art, espressionismo tedesco e costruttivismo russo, abilmente connessi dalla mano di un disegnatore esperto.

Negli ultimi dieci anni Igor ha iniziato a disegnare fumetti. La sua ispirazione proviene dal suo quartiere, Novi Zagabria, dalla musica e dai film che lo hanno influenzato. Nel 2007 è stato pubblicato il suo primo fumetto, Prison Stories, dalla casa editrice di Zagabria Otompotom e dalla casa editrice portoghese Chili Com Carne. Successivamente, nel 2009, è stato pubblicato il libro di schizzi Firma. Ha collaborato con lo scrittore di fiction croato Edo Popović su diversi libri illustrati pubblicati in Croazia e Germania. Durante il suo soggiorno a Studio Azil, ha iniziato a disegnare il suo fumetto Mister Morgen, che è stato pubblicato dalla casa editrice francese L’Association nel 2016 e dalla canadese Conundrum nel 2017. La scena principale si svolge a Novi Zagabria e i suoi personaggi sono anziani abitanti che vivono in un blocco di appartamenti. Le vite degli anziani, che incontra nell’ascensore o nel corridoio, alimentano la sua immaginazione. Non è interessato al tema dell’apatia e al mondo reale, ma è il mondo dei sogni a affascinarlo. Nel mondo dei sogni, persone e luoghi a noi conosciuti sono completamente diversi dalla realtà, eppure riusciamo a identificarli senza difficoltà. Nel 2015 Hofbauer è stato invitato dal MuseumsQuartier Wien a partecipare al programma di residenza Q21, dal quale è nato il fumetto Inspektor Gurtel, pubblicato nel 2016. Recentemente, ha iniziato a lavorare al suo nuovo libro. Il lavoro di Igor Hofbauer spazia su una vasta area di design. Come scenografo, ha lavorato su vari spettacoli teatrali e per la televisione nazionale croata – HRT – è stato l’autore della scenografia per il popolare programma per adolescenti Briljanteen. Hofbauer ha progettato numerosi manifesti, copertine di CD, vinili e illustrazioni per libri. Ha anche collaborato con diverse riviste, creando fumetti e illustrazioni.