Il 6 giugno torna la live sui fumetti recenti e non

Venerdì 6 giugno, a partire dalle 21, Paolo Garrone e Federico Beghin, in diretta sul canale YouTube de Lo Spazio Bianco, parleranno di tanti fumetti più o meno recenti, rinfrescando una rubrica storica del sito. Oltre alle letture tipiche di LSB Live, i due ricorderanno Peter Allen David, scomparso il 24 maggio 2025, e successivamente approfondiranno il lancio delle testate Absolute di DC Comics, arrivate anche in Italia grazie a Panini Comics.

La scaletta prevede anche alcuni passaggi sui fumetti di Alien, sui manga The kingdoms of ruin e Smoke behind the supermarket with you, sugli spillati Il cucciolo e Atlantide di Storytelling Comic School, su Zodiaco di Leo Ortolani e… molto altro, che ancora non sveliamo, ma che si può intuire dalla grafica di Amedeo Scalese.