Green Moon Comics pubblica “Parsifal”, la graphic novel firmata Grossi, Perrimezzi e Wu

Arriva in casa Green Moon Comics l’attesissimo Parsifal, il graphic novel scritto da Lucio Perrimezzi e Gabriele Grossi e illustrato da Wu Xiao Jing in uscita il 30 ottobre. Con la copertina firmata da Matteo Cremona autore di Nero (Sergio Bonelli Editore), Parsifal è una storia che si immerge nelle ombre della leggendaria Camelot, affrontando temi di disillusione, eroismo e fragilità umana.

Il protagonista, Parsifal, ha finalmente realizzato il suo sogno di diventare un Cavaliere della Tavola Rotonda, ma presto si rende conto che la realtà è molto diversa da ciò che immaginava. La Camelot che un tempo rappresentava un simbolo di gloria e potenza, ora è in declino, Re Artù è guidato dalla disperazione, Mago Merlino si è esiliato dalla città e il ruolo di Cavaliere che Parsifal ha tanto desiderato non è altro che una fonte di amara disillusione. Cosa accade quando un eroe scopre che i suoi ideali non possono sopravvivere al contatto con la realtà? Parsifal dovrà confrontarsi con le proprie aspettative infrante e scoprire fino a che punto può spingersi la sua determinazione, mentre il sogno di un tempo si trasforma in un incubo.

Green Moon Comics

Parsifal

di Lucio Perrimezzi, Gabriele Grossi e Wu Xiao Jing

in uscita il 30 ottobre 2024

Prezzo: €16,00 | ISBN: 9791281563087 | Formato: 17×24 cm, 132 pagine, bianco e nero, soft cover

Una narrazione che esplora le ombre che si celano dietro la grandezza, e mostra come anche il più puro degli eroi possa vacillare di fronte alla complessità del mondo. Parsifal è una storia che racconta non solo lotte epiche e avventure mozzafiato, ma anche del confronto interiore che ogni eroe deve affrontare quando si trova di fronte alla delusione. Lucio Perrimezzi esplora fino a che punto l’ideale di un uomo possa resistere alla crudele complessità del mondo, gettando una nuova luce sull’eroe leggendario. Parsifal si inserisce perfettamente nel panorama dei grandi titoli del genere fantasy e sword and sorcery.

È un’opera che dialoga con classici del genere, capolavori come Dragonero, Conan il Barbaro e Sandman di Neil Gaiman. Perfetto per i lettori alla ricerca di storie intense, ricche di azione e sentimento, che sfidano le convenzioni e stimolano la riflessione. Una lettura unica per gli appassionati che unisce sfumature esoteriche ad ambientazioni cupe tipiche dell’heroic fantasy. Il viaggio di Parsifal travolgerà i lettori, portandoli a meditare su temi come l’idealismo, il fallimento e il prezzo del successo. Chi ama le storie che combinano azione, introspezione e sentimenti troverà in questa graphic novel una lettura avvincente e profonda.

Lucio Perrimezzi – stavolta supportato nella sceneggiatura da Gabriele Grossi, qui al suo esordio -, autore di opere come Astaroth, Stupidomondo e Marathon, torna con una storia che mette in luce la sua abilità di mescolare azione e filosofia, creando personaggi complessi e umani. In questa nuova graphic novel ritroviamo la profondità della narrazione tipica dell’autore che con maestria esplora le contraddizioni dell’animo umano. Al loro fianco, Wu Xiao Jing porta il suo talento grafico arricchendo la storia con uno stile dinamico e originale. Parsifal è un’opera che saprà conquistare chiunque cerchi un fantasy profondo e coinvolgente, dove i temi classici dell’eroismo e della disillusione si intrecciano in una narrazione affascinante e visivamente suggestiva.

GLI AUTORI

Lucio Perrimezzi è un nome di spicco nel mondo del fumetto italiano. Dopo il successo di opere come Stupidomondo e Marathon, Perrimezzi torna con un nuovo progetto che mescola azione, filosofia e sentimento. Conosciuto per il suo approccio narrativo intenso e coinvolgente, è anche il Direttore Editoriale di Green Moon Comics dal 2020.

Wu Xiao Jing, giovane talento nato a Casalmaggiore nel 1998, si è formato artisticamente tra il Liceo Artistico “Paolo Toschi” di Parma e la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia. Dopo aver esordito come disegnatore con Astaroth, torna con Parsifal, portando il suo stile unico e dinamico, influenzato dalla sua passione per il Pro Wrestling e i Rammstein.

Classe ’92, di formazione giuridica, si avvicina al fumetto da bambino, quando sua madre torna a casa con in mano un Diabolik. Affamato di “Storie” in tutte le forme, ha frequentato i corsi di Sceneggiatura e Sceneggiatura avanzata presso il Museo del Fumetto di Cosenza, con i docenti Lucio Perrimezzi e Luca Scornaienchi. Parsifal è il suo esordio nel mondo del fumetto.