Green Moon Comics pubblica la graphic novel “Danze macabre per violino” di Sabina “Biene”

L’elaborazione del lutto attraverso una storia a fumetti, un’esperienza interattiva accompagnata da una colonna sonora che rende la lettura un viaggio alla ricerca di sé dalle atmosfere tetre e gotiche.

Il prossimo 25 Settembre uscirà per Green Moon Comics la nuova graphic novel Danze Macabre per Violino di Sabina “Biene” Sodaro. Un young adult dalle sfumature gotiche che conduce il lettore in una ricerca dell’amore e del rispetto verso se stessi attraverso l’elaborazione del lutto. L’autrice si interroga sulla reazione dell’essere umano di fronte alle tragedie e su come, in virtù di un egoismo personale, sia in grado di autodistruggersi senza comprendere cosa realmente sia giusto per la sua crescita personale.

Ambientato in un periodo ottocentesco non ben definito la vicenda segue le gesta di Giada, una giovane violoncellista che perde prematuramente il proprio marito del quale era follemente innamorata. Disperata, decide di arrivare agli estremi pur di ricongiungersi al suo amato: attraverso una melodia maledetta è capace di far tornare in vita il marito ogni notte. La felicità di poter stare di nuovo assieme è immensa ma ciò che sta facendo è davvero la cosa giusta? Giada si troverà a dover decidere se soccombere all’affetto che la lega al marito defunto o se liberarsi dal fardello che porta in sé e riuscire a lasciarlo andare una volta per tutte.

Green Moon Comics

Danze macabre per violino

Di Sabina “Biene” Sodaro

25 settembre 2024

PREZZO: 16,00€

COPERTINA SOFT COVER

FORMATO 17×24 cm

IN BIANCO E NERO

132 PAGINE

ISBN: 979-12-81563-07-0

Sabina “Biene” Sodaro è autrice e disegnatrice della storia, con il suo tratto leggero ma inqueto restituisce, sia con le parole che con le immagini, emozioni e sensazioni reali e tangibili, condite da elementi gotici e tinte horror. Il bianco e nero utilizzato è ricco di giochi d’ombra che evocano l’oscurità in cui è intrappolata l’anima della protagonista, in perenne lotta tra luce e oscurità, tra vita e morte, tra passato e futuro. Elemento fondamentale che arricchisce la narrazione e guida il lettore con tetra armonia sono le musiche che accompagnano il testo e prendono vita grazie ai codici Spotify scannerizzabili presenti all’interno del volume. Musica, immagini e parole si mescolano in gioco interattivo che rapisce i sensi del lettore trascinandolo in un’esperienza quasi cinematografica.

L’AUTRICE

Sabina Sodaro è un illustratrice e fumettista nata a Roma nel 2001. Ama disegnare e raccontare storie, per questo si iscrive alla RUFA (Rome University of Fine Arts) dove si laurea nel corso di Graphic Design / Comics and Illustration nel 2023. Per la Gallucci Editore ha illustrato il libro di storie horror per ragazzi “Storie da Paura” e il romanzo per ragazzi “She-Shakespeare 2: il mondo è un palcoscenico.”. Con le sue amiche e colleghe ha dato vita al Collettivo Viscosa, con cui realizza fumetti per il mondo dell’autoproduzione.