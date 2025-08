Green Moon Comics annuncia “Burton”, un nuovo fumetto in 5 volumi

Green Moon Comics annuncia per l’autunno 2025 il primo volume di Burton una nuova sorprendente serie: 5 numeri che trascineranno i lettori in un immaginario retrowave da brivido tra esoterismo, horror e sci-fi. Burton è ideata da Lucio Perrimezzi e scritta, oltre che da Perrimezzi stesso, anche da Tommaso Destefanis e Alessandro “Doc Manhattan” Apreda, con disegni (tra gli altri) di Antonio Mlinaric, Giovanna Gambarato, Daniele Cellini e copertine di Massimiliano Veltri.

BURTON #1

di L. Perrimezzi, T. Destefanis, A. Apreda, M. Veltri, A. Mlinaric

In uscita a ottobre 2025

I5 numeri, 3 scrittori, 6 disegnatori e un protagonista dal passato tormentato: Burton è una serie a fumetti ambientata in una metropoli decadente fatta di neon, cemento e memorie digitali, dove lo scrittore Bryan Burton dovrà affrontare demoni reali e interiori, in una battaglia dai toni crescenti che potrebbe mettere in discussione il destino stesso dell’umanità.

Tra suggestioni alla Hellblazer, echi visivi alla Blade Runner e l’azione fantascientifica di Nathan Never, Burton fonde noir, distopia e malinconia in un racconto seriale che promette di diventare una saga di culto.