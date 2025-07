Gli amanti dell’infinito: fantascienza e divertimento

All’interno della collana Maschere & Pugnali, Storytelling Comic School, in collaborazione con Vitam!n Press, pubblica i primi due albi de Gli amanti dell’infinito, fumetto fantascientifico di Massimo Perissinotto e Andrea Sponchiado. Oltre alle pagine dedicate alla storia, nei due spillati si trovano le illustrazioni omaggio di Leonardo Bonesso, DAST, Alessandro De Bei, Sara Michieli, Maurizio Ercole, Alberto Talami e dello stesso Perissinotto, più un racconto in prosa dello sceneggiatore, ambientato nello stesso universo de Il Cucciolo (di cui abbiamo parlato qui).

Come anticipato nell’introduzione del primo capitolo, il progetto guarda alla space opera di Vargo Statten (nome d’arte del matematico John Russell Fearn), precursore di varie narrazioni fantascientifiche, e racconta le avventure rocambolesche di Waldo e Ixrid, due amanti un po’ goffi e molto sfortunati. Le loro gesta si sviluppano in tavole prevalentemente suddivise in due strisce, da leggere ruotando gli spillati di 90 gradi. L’eccezione è rappresentata da una sorta di back-story posta in appendice al primo volume, la cui lettura è tradizionale. Il segno nervoso di Sponchiado si rivela adatto, poiché accentua le stranezze di un fumetto che non si prende sul serio ed è dominato dal divertimento e dalla fusione tra ironia ed erotismo prevista dalla sceneggiatura scorrevole ed efficace di Perissinotto.

Nelle vignette compaiono stelle, pianeti e astronavi, ma presto i due viaggiatori si ritrovano intrappolati in un ambiente marino affascinante, popolato da mostri e creature tentacolari capaci di tutto. Quando le sequenze più movimentate lasciano spazio alla metanarrazione, il disegnatore adotta un tratto diverso, in parte cartoonesco. Anche l’uso del bianco e nero cambia tra una scena e l’altra, talvolta con l’apertura al grigio, talaltra con un contrasto netto tra i due toni.

Abbiamo parlato di:

Gli amanti dell’infinito #1-2

Massimo Perissinotto, Andrea Sponchiado

Storytelling Comic School/Vitam!n Press, 2025

56 pagine (#1), 52 pagine (#2), spillato, bianco e nero – 8,00 € cad.

ISBN: 9791281841062