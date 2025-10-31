Copertina articolo

Frammenti di vita quotidiana dentro e fuori le mura de “L’attacco dei giganti”

31 Ottobre 2025
di
Una storia dell’orrore prima di dormire, una passeggiata al mercato e tanti altri racconti di vita quotidiana nell’universo ideato da Hajime Isayama.
Leggi in 1 minuto
Vai all'articolo
Copertina jpeg

Cosa fanno Eren, Mikasa, Armin e tutti gli altri personaggi che animano “L’Attacco dei Giganti” quando non sono impegnati a combattere qualche titano? Anche a Mitras e dintorni, dentro e fuori le mura, è possibile condurre una vita quanto più normale possibile? Le short stories, scritte da Hajime Isayama stesso e apparse in volumi allegati agli ultimi numeri della serie regolare e ora raccolte in formato omnibus, narrano storie vissute, banali ed estremamente umane.

Si tratta di piccoli racconti in prosa, da non più di 15 pagine ciascuno, divise in raccolte. Ogni raccolta ha un tema di base e ogni capitolo vede protagonista un personaggio specifico della saga. Alcune hanno per tema i sogni dei soldati e delle soldatesse, altre presentano tre diversi punti di vista della stessa storia, altre ancora ricordano momenti del passato dei personaggi rimaste ancora inediti.
Sono tutti scritti che non aggiungono molto alla storia del manga, ma che riescono però a dare molto più spessore agli eroi, rendendoli più umani e vivi di quanto già apparissero nel fumetto. Ritrovare Eren e compagni indaffarati nel fare la spesa al mercato, nel raccontare aneddoti vari o le proprie paure e desideri in un momento di pausa dall’azione regala uno sguardo inedito e intimo che quasi mai si riesce a sviluppare, soprattutto in storie dove l’azione la fa da padrona.

Il linguaggio utilizzato è molto semplice e ricorda molto il lessico delle light novel, in questo caso impiegando meno il discorso diretto e senza l’ausilio delle vignette. Gli stessi episodi, per la loro natura slice of life, non sono particolarmente complessi e articolati, rendendo la lettura molto scorrevole e veloce.

In definitiva, L’Attacco dei Giganti – Short Stories Omnibus è un prodotto indirizzato principalmente agli appassionati del manga. Difficilmente chi non conosce o non ha particolarmente apprezzato la storia principale troverà uno stimolo per continuare la lettura.

Abbiamo parlato di
L’Attacco dei Giganti – Short Stories Omnibus
Hajime Isayama
Traduzione di Davide Sarti
Planet Manga, 2025
632 pagine, brossurato – € 15
ISBN: 9791221921670

Domenico Rotella

Domenico Rotella

Classe 1998, originario di un piccolo paese delle montagne calabresi, ha studiato presso l’Università della Calabria (UNICAL) e laureato in Comunicazione con una laurea sul mercato editoriale dei manga in Italia. Attualmente vive a Roma e studia Editoria e Scrittura a La Sapienza. Divoratore di fumetti vari, predilige i manga. Appassionato di tutta la cultura Pop e delle sue varie forme creative ed artistiche.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli