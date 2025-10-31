Frammenti di vita quotidiana dentro e fuori le mura de “L’attacco dei giganti”

Cosa fanno Eren, Mikasa, Armin e tutti gli altri personaggi che animano “L’Attacco dei Giganti” quando non sono impegnati a combattere qualche titano? Anche a Mitras e dintorni, dentro e fuori le mura, è possibile condurre una vita quanto più normale possibile? Le short stories, scritte da Hajime Isayama stesso e apparse in volumi allegati agli ultimi numeri della serie regolare e ora raccolte in formato omnibus, narrano storie vissute, banali ed estremamente umane.

Si tratta di piccoli racconti in prosa, da non più di 15 pagine ciascuno, divise in raccolte. Ogni raccolta ha un tema di base e ogni capitolo vede protagonista un personaggio specifico della saga. Alcune hanno per tema i sogni dei soldati e delle soldatesse, altre presentano tre diversi punti di vista della stessa storia, altre ancora ricordano momenti del passato dei personaggi rimaste ancora inediti.

Sono tutti scritti che non aggiungono molto alla storia del manga, ma che riescono però a dare molto più spessore agli eroi, rendendoli più umani e vivi di quanto già apparissero nel fumetto. Ritrovare Eren e compagni indaffarati nel fare la spesa al mercato, nel raccontare aneddoti vari o le proprie paure e desideri in un momento di pausa dall’azione regala uno sguardo inedito e intimo che quasi mai si riesce a sviluppare, soprattutto in storie dove l’azione la fa da padrona.

Il linguaggio utilizzato è molto semplice e ricorda molto il lessico delle light novel, in questo caso impiegando meno il discorso diretto e senza l’ausilio delle vignette. Gli stessi episodi, per la loro natura slice of life, non sono particolarmente complessi e articolati, rendendo la lettura molto scorrevole e veloce.

In definitiva, L’Attacco dei Giganti – Short Stories Omnibus è un prodotto indirizzato principalmente agli appassionati del manga. Difficilmente chi non conosce o non ha particolarmente apprezzato la storia principale troverà uno stimolo per continuare la lettura.

Abbiamo parlato di

L’Attacco dei Giganti – Short Stories Omnibus

Hajime Isayama

Traduzione di Davide Sarti

Planet Manga, 2025

632 pagine, brossurato – € 15

ISBN: 9791221921670