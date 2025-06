First Issue vol. 3 #5 – Tanto, tanto indie… ma non solo

Mr. Terrific: Year One #1 di Al Letson, Valentine De Landro e Marissa Louise, Edwin Galmon, Luca Gattoni (DC Comics, maggio 2025)

In tempo per l’uscita nelle sale di Superman Legacy, di cui sarà uno dei comprimari, DC Comics lancia una miniserie dedicata al primo anno di attività di Curtis Michael Holt, in arte Mr. Terrific. L’esordiente Al Letson, noto soprattutto come sceneggiatore di programmi radiofonici, scrittore e poeta, riscrive le origini del personaggio, mantenendo alcuni elementi fissi (la morte della moglie e della figlia) e introducendo un nuovo contesto per l’eroe, che qui appare più leggero e meno analitico di come i fan lo conoscono. Letson punta molto sul ritmo e su dialoghi scorrevoli, per un numero in cui accade poco e introduce soprattutto alle tragedie che trasformeranno Michael in Terrific.

I disegni di Valentine De Landro sono ottimali per un numero di questo tipo: solidi, precisi e definiti, le cui linee spesse danno peso e consistenza ai personaggi e soprattutto un’atmosfera realistica (grazie anche alla palette scelta da Marissa Louise, che forse in alcuni momenti penalizza il tratto chiaroscurale del disegnatore), mentre la costruzione della tavola è precisa, tesa a dare leggibilità e ritmo alla lettura. Le prime pagine di Edwin Galmon, ambientate nel presente, si pongono in contrasto con queste per uno stile più pittorico e che fa della composizione dell’immagine il suo punto di forza. Un primo numero da classica origin story, per un personaggio che negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria rinascita.

Emilio Cirri