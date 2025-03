Documentario fa luce sugli ultimi e difficili anni di Stan Lee

Jon Bolerjack, che ha seguito e filmato Stan Lee per anni in convention ed eventi in giro per il mondo, ha rivelato di avere raccolto il materiale, composto da centinaia di ore di filmato, in un documentario intitolato Stan Lee: The Final Years, che mostra principalmente il negativo comportamento delle persone che circondavano l’autore Marvel nei suoi ultimi anni di vita.

Bolerjack ha svelato un trailer del documentario, che focalizza l’attenzione su una anziana icona che viene trasportata in giro per le sessioni di autografi nonostante fosse esausta, mostrando una delle persone che si occupavano di Lee, ovvero Max Anderson. Dopo la morte del creatore di Spider-Man, Anderson fu coinvolto in una indagine della rivista The Hollywood Reporter, che svelava nel dettaglio come, attorno alla figura del leggendario sceneggiatore, fosse in corso una aspra lotta per il controllo delle sue cure e del suo patrimonio. L’autore del documentario ha aperto una campagna sulla piattaforma kickstarter per completarlo, in quanto afferma di avere investito centinaia di migliaia di dollari.

Bolerjack sostiene inoltre nel film che la situazione di Lee fosse ancora peggiore, affermando che questi fosse finanziariamente in rovina al momento della sua morte nel 2018, a 95 anni.