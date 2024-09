Diligenze fantasy e tentativi di ritorno su Dragonero

Attraversare una pianura corrotta da miasmi che oscurano il sole, perlopiù percorsa da masse di abominii anche durante il giorno, è una pessima idea. Ma per portare aiuto a Vrachodàrt, cittadina che ospita migliaia di rifugiati, Ian deve trovare il modo di farlo.



Oltre la voragine di Aergyll racconta di una traversata tortuosa, sia per le difficoltà fisiche sia per le condizioni psicologiche dei protagonisti, con una trama e un’ambientazione che Luca Enoch prende in prestito dal genere western (in particolare dal celebre Ombre Rosse di John Ford, come spiega nel dettaglio Luca Barbieri in fase di presentazione dell’albo). Un mezzo blindato, un gruppo di coraggiosi volontari guidati dal romevarlo, una missione suicida in cui ognuno porta con sé esperienze, scopi dichiarati ma anche segreti: sono gli ingredienti principali che muovono gli eventi anche se, dietro le quinte, aleggia la presenza del mago militare in forza ai Senzanima, ovvero il feticcio che ospita lo spirito di Aura. Dopo tanta azione, condita con elementi di continuity, storie drammatiche e una dose di ironia, Enoch predispone un finale a effetto, nel quale si intrecciano varie trame sviluppate nei numeri precedenti, che mette per la prima volta faccia a faccia Ian e un’amica impegnata a migliorare la propria condizione con ogni mezzo.



Ottima l’interpretazione di Diego Bonesso: un lavoro minuzioso in ogni aspetto, dalla scelta delle inquadrature per valorizzare sentimenti o mimiche, all’inserimento di elementi in primo o secondo piano, alla resa delle tenute da battaglia, alle anatomie precise che unite alle pose mai statiche offrono una recitazione molto espressiva o dinamica secondo necessità. Di grande impatto il mezzo blindato (oltre al suo conducente) che Ian utilizza per la missione, così come i campi lunghi sull’accampamento a difesa della voragine di Aergyll. L’uso costante della tecnica dei retini risulta una componente artistica aggiuntiva: impreziosisce i fondali e contribuisce a evidenziare dettagli di abbigliamento o fisici senza appiattire il disegno, grazie anche ai contrasti e alle sfumature di grigio.



