Demon Days: Marvel made in Japan

Peach Momoko è un’artista giapponese che dal 2019 lavora per Marvel Comics, soprattutto realizzando numerose copertine. Nel 2021 ha vinto il premio Eisner come miglior copertinista e ha confezionato la storia, i disegni e i colori di Demon Days, affiancata da Zack Davisson per quanto riguarda i dialoghi e l’adattamento in inglese.

Il progetto, a cui è seguito Demon Wars nel 2023, consta di cinque albi editi negli Stati Uniti tutti segnalati con il numero uno nonostante non siano one-shot autoconclusivi. Infatti, Peach Momoko intreccia una trama unica a partire dalla seconda uscita, Demon Days: Mariko, dopo aver usato la prima, Demon Days: X-Men, per gettare le basi del suo Universo Marvel trapiantato in Giappone. Per la verità, come gli appassionati già sanno, la Casa delle Idee ha un legame importante con il Sol Levante da tanti anni, basti pensare alla provenienza di Sole Ardente (Shiro Yoshida) e a parte della vita di Wolverine, raccontata in modo seminale da Chris Claremont e Frank Miller.

Partendo da qui, l’artista va oltre e reinterpreta alcuni pilastri del complesso narrativo Marvel per fonderli con la mitologia e il folclore nipponici. In particolare, mutanti, divinità e altri personaggi con caratteristiche peculiari diventano yokai e oni per dare vita a un racconto di formazione classico, con prove da superare, oggetti magici e agnizioni .

Seppur semplice nella struttura, Demon Days ha il potenziale per catturare una fetta di pubblico considerevole: può incuriosire gli appassionati di lunga data a caccia di citazioni e rimandi (su tutti il periodo da Guercio di Wolverine); può affascinare i lettori di Demon Slayer, manga che ha riportato in auge presso la più vasta platea alcuni elementi delle leggende orientali; può soddisfare il desiderio dei più giovani di identificarsi con una ragazzina alla ricerca della propria identità e del proprio passato.

Anche se la violenza non manca (lotte, sanguinamenti e mutilazioni), la sua rappresentazione è stemperata dalla colorazione tenue ma vivace e dal segno dolce e leggermente deformato della mangaka. Al di là del fatto che talvolta le dimensioni delle figure varino modificando la percezione che si ha delle stesse, l’estetica è il punto forte del volume: il tratto di Peach Momoko è espressivo, si rifà alla lezione di fumettisti quali Ryoichi Ikegami, fondendola ad alcune caratteristiche, come le rotondità e le esagerazioni, dello stile chibi. Una commistione riuscita, espressa in tavole dinamiche e facilmente intelligibili.

Abbiamo parlato di:

Demon Days

Peach Momoko

Traduzione di Fabio Gamberini

Panini Comics, 2023

184 pagine, brossurato, colori – 12,00 €

ISBN: 9788828752479