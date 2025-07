Darling in the Franxx: gli Eva “leggeri” di Code: 000 e Yabuki

Una serie di catastrofi, città semoventi impermeabili al mondo esterno in rovina, gli Stridiosauri al posto degli “Angeli”, gli scienziati del gruppo Ape invece della Nerv, i Bambini come i Children e i Franxx in cambio degli Eva. Al primo impatto con Darling in the Franxx, anime di successo adattato a fumetti da Kentaro Yabuki a partire dal soggetto di Code: 000, sembra di trovarsi davanti a una variazione sul tema di Neon Genesis Evangelion. A una versione più leggera, meno profonda e ricercata, maggiormente orientata al fan service, come testimoniano le pin-up che aprono il primo volume del manga, rispetto al prodotto di Hideaki Anno – a sua volta ripensato per la lettura dopo il successo dell’originale audiovisivo. Uniformi da guerra attillate, sguardi indiscreti e posizioni equivoche sono parte integrante dell’albo d’esordio, in cui tra le gag e le scene di combattimento fanno capolino i personaggi con le loro peculiarità. Anche in questo caso le similitudini con NGE sono evidenti: se Hiro ricorda Shinji (soprattutto in versione “Stupishinji”) e la malinconica Ichigo fa pensare a Rei, sicuramente qualcosa di Asuka si scorge in Zero Two. Quest’ultima rappresenta la scheggia impazzita e forse il principale motivo d’interesse del racconto: viene soprannominata “l’ammazza-partner” e sulla testa sfoggia delle corna che ben riassumono la sua natura altra rispetto alla comunità in cui a stento è inserita. In attesa di scoprire quanto la sua presenza inciderà sulla vicenda (e se il manga si discosterà dall’anime), è possibile apprezzare fin da subito il design dei personaggi, in particolare dei robottoni, il dinamismo delle tavole ariose e la forza di un tratto che riesce a essere espressivo, talvolta pulito e seducente, talaltra sporco e cattivo.



Darling in the Franxx #1

Code: 000, Kentaro Yabuki

Traduzione di Marco Franca

Star Comics, ottobre 2021

196 pagine, brossurato, bianco e nero e colori – 5,90 €

ISBN: 9788822626004