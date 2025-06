Cronache tedesche: il festival del fumetto di Monaco

Quando è nata questa rubrica ero arrivato da non molto in Germania, e mi trovavo in una situazione particolare: lontano da casa, non ancora totalmente ambientato, disorientato dalle scelte di vita e con una notevole nostalgia di casa, dei miei affetti e delle passioni che mi sembrava poter coltivare solo nel mio paese. E in questo senso, la scrittura e il fumetto mi hanno salvato, dandomi un appiglio per cambiare il mio approccio, e mi hanno permesso di scoprire posti e conoscere persone nuove, oltre che leggere un sacco di opere interessanti. Cronache tedesche nasceva inizialmente come reportage di alcuni eventi legati al fumetto, come il Comic Salon di Erlangen, la Leipziger Buchmesse o il Comic Invasion di Berlin, fiere e festival in cui scoprivo l’approccio di un’altra cultura al medium, al prodotto, ai suoi autori. E dopo vari anni passati a tornare a queste fiere, a parlare di fumetti tedeschi (spesso poi editi anche in Italia), a fare progetti di lunga gittata (spesso non riusciti), andare a scoprire un nuovo festival è un po’ come tornare alle origini.

Il Festival del Fumetto di Monaco (Comic Festival Muenchen), ad oggi forse il più importante in Germania insieme al Comic Salon di Erlangen e al Comic Festival di Amburgo, è cresciuto molto dalla fondazione nel 2007, e quest’anno conta un programma di quattro giorni focalizzato quasi esclusivamente su questo medium, con ospiti di grande calibro quali Achdè, Paco Roca, Denis Kitchen, Charles Berberian e Dave Gibbons, che per l’occasione ha addirittura prodotto un’esclusiva illustrazione di Rorschach per il sottobicchiere da birra dato in omaggio ai visitatori.

Per andare oltre al programma e parlare più in generale del mondo dei festival di fumetto in Germnia, ho deciso di intervistare il fondatore dell’evento, Heiner Lünstedt.

Buongiorno, signor Lünstedt, e grazie per il tempo che ci dedica. Per prima cosa vorrei parlare di come è nato il festival del fumetto di Monaco: quali sono state le ispirazioni e le idee alla base della sua fondazione?

Il fattore scatenante è stato senza dubbio il Salone del Fumetto di Erlangen, organizzato per la prima volta nel 1984, che ha ispirato un team di Monaco guidato dal rinomato esperto di fumetti Wolfgang J. Fuchs a organizzare le Giornate del Fumetto di Monaco nel centro culturale Gasteig, appena inaugurato quello stesso anno. Purtroppo questo evento si è svolto solo una volta, seguito a intervalli irregolari da altri festival, che inizialmente sono stati organizzati dalle agenzie del Gasteig e successivamente dalla scena fumettistica di Monaco in luoghi diversi. Nel 2007 è stato infine deciso di organizzare il festival del fumetto in alternanza con il Salone del Fumetto biennale e nel 2015 è stata trovata la sede ideale nella Alte Kongresshalle, in centro città e vicino alla stazione dei treni.

Proprio come il Salone del Fumetto di Erlangen, ma anche il Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, che esiste già dal 1974, le componenti principali del nostro evento sono la fiera editoriale con sessioni di autografi, una gamma il più ampia possibile di mostre e un programma variegato di incontri con artisti, letture, corsi di disegno e una cerimonia di premiazione, il PENG! Preis.

Quali sono stati, secondo lei, i momenti più importanti nella storia del festival?

Per noi i momenti più belli sono naturalmente gli incontri con ospiti internazionali: nel 2013, ad esempio, i nostri visitatori hanno potuto assistere a un’esibizione dal vivo di Robert Crumb al banjo insieme a una band di Monaco. Personalmente ricordo con grande piacere la mia conversazione con l’artista Milo Manara e le numerose visite informali alla birreria all’aperto con grandi nomi del fumetto come Denis Kitchen, Miguelanxo Prado, Henk Kuijpers o Jock, di cui ammiro le opere.

E quali sono i punti di forza dell’edizione 2025 del festival?

Dall’ultima edizione, nell’ambito del nostro evento si svolge anche l’Animation Festival Munich. Insieme a Caroline Hamann, direttrice del festival dell’animazione, sono riuscito a invitare a Monaco di Baviera Andreas Deja, leggenda dell’animazione Disney originaria della Germania. Sono molto felice di conoscere l’uomo che ha creato personaggi animati indimenticabili come il malvagio Gran Visir Jafar di Aladdin, il vanitoso Gaston de La Bella e la Bestia o l’intrigante Scar de Il Re Leone.

È fantastico anche che l’ex co-direttore del festival Michael Kompa sia riuscito a invitare a Monaco di Baviera il disegnatore di Watchmen Dave Gibbons e a convincerlo a disegnare per noi un sottobicchiere esclusivo. Si tratta del primo disegno professionale di un personaggio di Watchmen realizzato da Gibbons dopo cinque anni. Sono molto felice di vedere l’attuale disegnatore di Lucky Luke Achdé o Ana Miralles & Emilio Ruiz, che vengono a Monaco per la seconda volta, così come il nostro vincitore del premio PENG! Chris Scheuer, che arriva dall’Austria con la sua band di famiglia e si esibirà in un concerto

Rispetto ad altri paesi europei, la Germania non è un paese con una forte tradizione o cultura del fumetto. A quale pubblico si rivolge il festival del fumetto di Monaco e cosa offre?

La scena fumettistica in Germania non è certamente grande come quella francese o italiana, ma è comunque molto attiva e spesso anche abbastanza mobile da poter raggiungere Monaco. Tuttavia, ci impegniamo anche ad attirare nuovi lettori verso il fumetto e quindi siamo molto attivi nel settore dei fumetti per bambini. Nella Alte Kongresshalle c’è un grande stand di fumetti per bambini, che, proprio come il programma correlato con corsi di disegno e letture, è gestito dal pop-up store di Martina Streble della casa editrice Edition Helden, appena attivato nel centro di Monaco.

Come è cambiato, secondo lei, il settore dei fumetti, sia in termini di produzione che di offerta culturale, in particolare quella dei festival? In che modo i festival sono sostenuti dai governi nazionali e locali? Esistono opportunità di collaborazione tra diversi festival, ad esempio attraverso incontri o la creazione di un’associazione?

Il Festival del Fumetto di Monaco è sostenuto in modo affidabile dall’Assessorato alla Cultura della città di Monaco. Nell’associazione senza scopo di lucro Comicstadt München e. V. si è formato dal 2007 un gruppo in continua crescita di appassionati di fumetti, che continua a fare tutto il possibile per ottenere il massimo dal budget comunale. Collaboriamo con il Comic-Salon di Erlangen, con il Nextcomic-Festival di Linz e con la Comiciade di Aquisgrana.

Cosa si aspetta dai prossimi anni per quanto riguarda lo sviluppo del settore dei fumetti e dei festival specializzati in questo campo? E cosa possiamo aspettarci concretamente dal festival da lei fondato?

Viviamo in un’epoca in cui si stringono le cinture dal punto di vista culturale e i costi, come ad esempio i prezzi degli hotel, aumentano a tal punto che per alcune case editrici è difficile venire a Monaco. Pertanto, rimane una sfida organizzare altri festival allo stesso livello raggiunto finora. Tuttavia, considerando il nostro team piccolo ma motivato, guardo con ottimismo al futuro.

Intervista realizzata via mail tra maggio e giugno 2025

Heiner Lünstedt

Nato ad Amburgo nel 1960, l’autore ha scritto la serie a fumetti Die Weltenbummler (Carlsen), disegnata da Alfred Neuwald. Una biografia a fumetti su Willy Brandt, scritta da lui e disegnata da Ingrid Sabisch, è stata pubblicata dalla casa editrice Knesebeck nel 2013 in occasione del centenario della sua nascita. Due anni dopo, lo stesso team ha pubblicato una biografia a fumetti di grande successo su Sophie Scholl, pubblicato anche in cinese e italiano e presto anche in ceco.

Scrive come giornalista specializzato in fumetti per la Süddeutsche Zeitung, Alfonz – Der Comicreporter, Die Sprechblase e Comixene. Dal 2000 gestisce il sito web http://www.highlightzone.de, dove recensisce nuovi fumetti, film, DVD, libri e CD. Infine, organizza anche l’evento Comic Cafe al Werkstattkino di Monaco e dirige insieme a Rainer Schneider il Comicfestival München