Cronache Tedesche: Alice Socal omaggia Anke Feuchtenberger

Nata a Mestre nel 1986, dopo gli studi iniziali all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Alice Socal si trasferisce in Germania dove ha completato gli studi in Illustrazione e Fumetto presso l’Università di Scienze Applicate di Amburgo proprio sotto la guida di Anke Feuchtenberger. Da allora ha pubblicato molti fumetti, in Italia e Germania quali Luke (G.I.U.D.A. Edizioni, 2011), Sandro (in Italia per Eris Edizioni, 2015; in Germania per Rotopol, 2016), Cry me a river (Coconino Press e Rotopol nel 2017, vincitore di un R. Dirk Award per la migliore storia d’amore/romanzo), Il fratello di Jürgen (Canicola, 2017), il mio mini-fumetto Junior (kuš!, 2019; in Italia da MalEdizioni (2020), e infine Wie lange noch, pubblicato in Germania da Rotopol nel 2022.

Attualmente vive a Berlino con la mia famiglia dove crea animazioni GIF e lavora come illustratrice e disegnatrice di fumetti freelance. Dell’esperienza ad Amburgo con Anke Feuchtenberger ricorda:

Quando sono arrivata in Germania come studentessa Erasmus non parlavo una parola di tedesco e poco inglese. Ero confusa ed euforica, e amavo questa condizione. Volevo disegnare, all’inizio non ero interessata alle feste e alla tipica vita di studente all’estero. Ero rimasta molto colpita dal lavoro di Anke Feuchtenberger e dei suoi studenti. Volevo essere parte di quel gruppo. A dispetto di tutte le difficoltà linguistiche, le domande e le osservazioni di Anke mi hanno sempre colpito e mi hanno aiutata ad evolvermi e ad andare al di là dei miei limiti. Ripensando alle lezioni di Anke, mi ricorda la sensazione di sfida e di impantanamento emozionale. In quegli anni ho disegnato le mie prime storie lunghe a fumetto: Luke e Sandro. In entrambi si rispecchiano questa situazione di limbo ovattato in cui ho vissuto in quegli anni.

Per quanto riguarda l’omaggio, Alice Socal lo spiega cosi’:

Per me la maternià ha colliso ad un avvicinarsi all‘essere umano in quanto essere animale.

Questa forte connessione e fusione tra natura e uomo é un aspetto che sento molto nei lavori di Anke Feuchtemberger.

La vignetta è tratta da Die Königin Vontjanze: Kleiner Atlas zum Werk von Anke Feuchtenberger, saggio dedicato all’opera di Feuchtenberger pubblicato nel 2023 da Textem Verlag a cura di Andreas Stuhlmann & Ole Frahm. La citazione è invece parzialmente adattata da Tandem, volume celebrativo realizzato da MamiVerlag come omaggio a Feuchtenberger da parte di suoi allievi del passato e del presente. Lo Spazio Bianco ringrazia autrice e casa editrici per la concessione di questo lavoro.