Cronache tedesche: Mia Oberländer omaggia Anke Feuchtenberger

Nata a Ulm nel 1995, Mia Oberländer vive ad Amburgo dal 2015. Il suo graphic novel d’esordio Anna (ne abbiamo parlato qui) ha vinto il Premio per il fumetto 2021 della Fondazione Berthold Leibinger ed è stato pubblicato nel 2023 in Italia da Rulez. Dal 2019 è co-organizzatrice del Festival del fumetto di Amburgo. Il suo lavoro è stato pubblicato, tra gli altri, su Le Monde diplomatique e Strapazin.

Come molti suoi colleghi, è stata allieva di Anke Feuchtenberger alla HAW di Amburgo, nel quale ha appreso stotytelling e tecnica del fumetto (Anna, infatti, è proprio un volume nato dalla sua tesi di laurea). Nell’omaggiare la sua maestra dice:

“Questo omaggio combina varie cose che associo ad Anke: il formato cartolina, il Negroni, un luogo difficile da raggiungere nella Pomerania occidentale, che è anche il motivo per cui ho ricomprato una bicicletta dopo 10 anni di assenza. Alcuni dei disegni sono nuove edizioni di schizzi che ho fatto qualche tempo fa a casa di Anke in campagna.“

La storie è tratta da Die Königin Vontjanze: Kleiner Atlas zum Werk von Anke Feuchtenberger, saggio dedicato all’opera di Feuchtenberger pubblicato nel 2023 da Textem Verlag a cura di Andreas Stuhlmann & Ole Frahm. Lo Spazio Bianco ringrazia autrice e casa editrice per la concessione di questo lavoro.