Coyote Vs. Acme: Warner in trattative per vendita della pellicola

Dopo mesi di silenzio, si riapre la speranza per Coyote Vs. Acme, la pellicola ibrida live-action e animazione diretta da David Green che la Warner Bros. aveva bloccato per decisione della nuova dirigenza della major.

Secondo quanto riportato da Deadline, lo studios sarebbe impegnato in profonde trattative, nell’ordine dei 50 milioni di dollari, con la società di distribuzione Ketchup Entertainment, che ha distribuito un’altra pellicola Warner di animazione, The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie.

L’accordo non è ancora stato finalizzato e c’è ancora la possibilità, secondo il sito, che non vada a buon fine, anche se viene sottolineato che al momento starebbe andando nella giusta direzione. Se dovesse funzionare, la pellicola potrebbe uscire nelle sale nel 2026.