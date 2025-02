Coconino presenta una nuova edizione de “La signorina Else” di Manuele Fior

Comunicato stampa

Una giovane donna del ’900.

La sua lotta contro un odioso ricatto.

Una storia più che mai attuale.

Else, figlia di una famiglia dell’alta borghesia austriaca, è in villeggiatura in Italia quando apprende da una lettera che suo padre rischia l’arresto a causa di un’imminente bancarotta. La madre la supplica di chiedere una forte somma di denaro a Von Dorsday, un ricco mercante d’arte. Ma l’uomo ricatta Else: le verserà i soldi, a patto che lei si lasci contemplare nuda…

Magistrale nella messa in scena, Manuele Fior, in questa graphic novel ispirata dall’omonimo romanzo breve di Arthur Schnitzler, rievoca la grande tradizione pittorica del Secessionismo viennese (Schiele, Klimt, Mucha, le inquietudini di Munch) per metterla al servizio di un classico della letteratura di ogni tempo.

“L’opera grafica di Klimt è stata la mia guida… La chiave della trasposizione di questo racconto era un rallentamento impercettibile ma costante, un disegno serpentino che avrebbe dovuto stritolare il lettore tra le spire del cervello di Else” [Manuele Fior]

MANUELE FIOR è nato a Cesena nel 1975. Dopo la laurea in Architettura ha vissuto a Berlino, Oslo e Parigi, e di recente si è stabilito a Venezia. Collabora con le sue illustrazioni a riviste come The New Yorker, Le Monde, Vanity Fair, a quotidiani come la Repubblica e Il Sole 24 Ore, a case editrici come Feltrinelli, Einaudi, EL, La Nave di Teseo. Nel fumetto ha debuttato col graphic novel Rosso Oltremare, seguito da Cinquemila chilometri al secondo, uscito in origine per Coconino Press e premiato come Miglior Album al festival di Angoulême nel 2011. Ha inoltre pubblicato L’intervista (2013), Le variazioni d’Orsay (2015) e l’antologia di racconti I giorni della merla (2016). Nel 2020 ha vinto il Premio Yellow Kid Autore dell’anno ai Lucca Comics Awards per il graphic novel Celestia. Nel 2022 è uscito per Coconino Press Hypericon, libro vincitore di un Premio Micheluzzi a Napoli Comicon e del Romics d’Oro nel 2023.

La signorina Else

Manuele Fior

Coconino Press, 2025

104 pagine, cartonato, colori – 22,00 €

ISBN: 9788876187926