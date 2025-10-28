Chris Mundy: “Lanterns? Come una serie poliziesca”

Intervistato dalla rivista Men’s Health, lo showrunner di Lanterns, Chris Mundy, ha avuto modo di parlare della nuova serie HBO Max/DC Studios incentrata sulle lanterne verdi John Stewart (Aaron Pierre) e Hal Jordan (Kyle Chandler), paragonadola a serie poliziesche come Ozark, Bloodline e True Detective.
Lanterns è tanto una serie poliziesca quanto una serie di supereroi – ha detto Mundy – parla in molti modi di sostituzione: quando qualcuno dovrebbe farsi da parte e quando è il momento per la persona successiva di prendere le redini? Quel tira e molla tra questi due personaggi è davvero importante. Gran parte del potere di John deriva dal non abboccare all’amo, dal capire che si perde potere se si urla e si grida. Questo è ciò che stiamo cercando di trasmettere: sa di appartenere a quel gruppo, quindi non deve compensare eccessivamente. C’è un vero equilibrio che è innato in Aaron. È imponente. È una presenza intimidatoria solo fisicamente. Ma ha anche una certa dolcezza. Una certa premura.
A fargli eco è stato proprio Aaron Pierre, che interpellato sul personaggio di John Stewart, ha evidenziato il peso della responsabilità nell’interpretarlo.
Per me, il personaggio irradia forza e coraggio. Quella voglia di essere la versione migliore di sé stessi, che ti spinge anche ad assumerti le tue responsabilità quando non lo sei.
Aaron sentiva la responsabilità, soprattutto in quanto uomo di colore che interpretava questo ruolo in particolare, di assicurarsi di capirlo davvero e di dargli vita – ha detto Mundy – Penso che i fan percepiranno la riverenza che nutre per la serie, e questo è molto importante.