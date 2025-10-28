Chris Mundy: “Lanterns? Come una serie poliziesca”

Intervistato dalla rivista Men’s Health, lo showrunner di Lanterns, Chris Mundy, ha avuto modo di parlare della nuova serie HBO Max/DC Studios incentrata sulle lanterne verdi John Stewart (Aaron Pierre) e Hal Jordan (Kyle Chandler), paragonadola a serie poliziesche come Ozark, Bloodline e True Detective.

Lanterns è tanto una serie poliziesca quanto una serie di supereroi – ha detto Mundy – parla in molti modi di sostituzione: quando qualcuno dovrebbe farsi da parte e quando è il momento per la persona successiva di prendere le redini? Quel tira e molla tra questi due personaggi è davvero importante. Gran parte del potere di John deriva dal non abboccare all’amo, dal capire che si perde potere se si urla e si grida. Questo è ciò che stiamo cercando di trasmettere: sa di appartenere a quel gruppo, quindi non deve compensare eccessivamente. C’è un vero equilibrio che è innato in Aaron. È imponente. È una presenza intimidatoria solo fisicamente. Ma ha anche una certa dolcezza. Una certa premura.

A fargli eco è stato proprio Aaron Pierre, che interpellato sul personaggio di John Stewart, ha evidenziato il peso della responsabilità nell’interpretarlo.

Per me, il personaggio irradia forza e coraggio. Quella voglia di essere la versione migliore di sé stessi, che ti spinge anche ad assumerti le tue responsabilità quando non lo sei.