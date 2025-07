Chad Stahelski da John Wick alla produzione di Calexit

The Hollywood Reporter informa che il regista Chad Stahelski produrrà l’adattamento per il grande schermo di Calexit, serie a fumetti targata Black Mask Studios.

Alex Young e Jason Spitz di 87Eleven Entertainment, produrranno il progetto in collaborazione con Matteo Pizzolo, Brett Gurewitz e Brian Giberson di Black Mask. Pizzolo, co-fondatore e presidente della casa editrice, ha scritto la sceneggiatura del film, che comunque non vede dietro al momento alcuna major o studio di streaming.

La serie a fumetti è ambientata in un non troppo lontano futuro, in cui il presidente degli Stati Uniti firma un ordine esecutivo per deportare tutti gli immigrati, con lo Stato della California che si auto-dichiara in risposta “Stato santuario” per accogliere i rifugiati. Mentre i cittadini dello Stato lottano per riprendere il potere da un governo autocratico, la storia si incentra su Jamil, un corriere/contrabbandiere in zona di guerra, e Zora, una giovane leader della resistenza di Mulholland, che tentano di fuggire da una Los Angeles occupata e sotto legge marziale.

La serie ha debuttato nel 2017. Amancay Nahuelpan, che lo ha co-creato e ha disegnato il primo volume, parteciperà in veste di co-produttrice.

La casa editrice Black Mask ha, negli ultimi anni, visto molti suoi fumetti attirare le attenzioni di Hollywood, con alcuni progetti ancora in lavorazione e altri in uscita, come 4 Kids Walk Into a Bank, con protagonista Liam Neeson e ora in post-produzione.