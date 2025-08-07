Cary Christopher nel cast di Lanterns

Deadline informa che il giovanissimo attore Cary Christopher è entrato in veste di guest star nel cast di Lanterns, la serie HBO MAX/DC Studios con protagonisti Aaron Pierre e Kyle Chandler.

La serie vedrà le due Lanterne Verdi investigare su un omicidio avvenuto in una piccola cittadina degli Stati Uniti. Christopher interpreterà Noah, un ragazzino di provincia educato e affascinante, molto dotato per la sua età e bravo senza sforzarsi in qualsiasi cosa faccia, e molto felice quando li si passa un pallone da football.