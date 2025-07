Capitan America: Sam Wilson #1 (Spencer, Acuña)

Sam Wilson è uno dei personaggi più rappresentativi della Marvel recente. Primo supereroe afroamericano della Casa delle Idee , ha esordito come Falcon alla fine degli anni ’60 per poi prendere ultimamente il posto di Capitan America durante il ciclo sceneggiato da Rick Remender. Nel contesto narrativo conseguente a Secret Wars, le avventure di Sam Wilson sono state affidate a Nick Spencer e Daniel Acuña, che debuttano con una storia coerente con il passato del personaggio e particolarmente adatta ad approfondirne la sua natura.

Spencer decide di concentrarsi sul ruolo assunto dal nuovo Capitan America nella società, sul suo rapporto con la popolazione statunitense e sull’opportunità di intervenire in dibattiti politici e sulla giustizia. Emblematicamente tra i primi avversari figurano i Figli del serpente, gruppo di terroristi xenofobi intento ad aggredire alcuni clandestini vicino al confine di Stato.

La scrittura di Spencer è efficace nel rendere le sfumature e l’importanza delle decisioni in ballo, inoltre la storia riesce a coinvolgere anche grazie a buone dosi di ironia. La narrazione, seppur tortuosa in alcuni passaggi, è affidata alla voce dello stesso protagonista che si districa tra il passato recente e il presente in una sorta di flusso di coscienza.

Ai disegni Daniel Acuña compie un lavoro meticoloso e, come già in altre sue prove precedenti, si dedica in particolare alla cura dell’espressività dei volti, risultando ugualmente convincente nella colorazione. Un incipit decisamente promettente.

Abbiamo parlato di:

Capitan America: Sam Wilson #1 (Capitan America #71)

Nick Spencer, Daniel Acuña

Traduzione di Pier Paolo Ronchetti

Panini Comics, maggio 2016

48 pagine, spillato, colori – 2,90 €

ISBN: 977203756490960071