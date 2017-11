The Boys: Amazon dà luce verde alla serie Tv

Deadline riporta in esclusiva che Amazon ha dato il via alla produzione di The Boys, adattamento televisivo della serie a fumetti ideata da Garth Ennis e Darick Robertson, ordinando la realizzazione di otto episodi.

La serie sarà diretta da Evan Goldberg e Seth Rogen, il duo creativo responsabile del successo di Preacher. Il progetto sarà prodotto da Sony Pictures TV Studios, Amazon e la Original Films di Neal Moritz.

Pubblicata per 72 numeri da Wildstorm e successivamente da Dynamite Entertainment, la serie narra di un mondo dove i supereroi sono acclamati come beniamini, ma in verità sono corrotti moralmente e utilizzati da una azienda, la Vought America, come strumento per i propri affari illeciti con il governo. A cercare di controllarli vi è uno speciale team denominato The Boys, che finirà per scontrarsi con loro in un susseguirsi di colpi di scena.